38-Jähriger in Plattling wegen Kokainhandel in Untersuchungshaft

PLATTLING, LKR. DEGGENDORF. In Plattling wurde ein 38-jähriger Mann aus Rumänien wegen des Verdachts auf unerlaubten Handel mit Kokain festgenommen. Die Staatsanwaltschaft Deggendorf und die Kriminalpolizei ermitteln nun gegen ihn.

Fahndungserfolg dank Spezialkräften

Am Freitag, den 21. November 2025, konnte der Verdächtige beim Verkauf von 50 Gramm Kokain vorläufig festgenommen werden. Die Festnahme erfolgte mit Unterstützung von Spezialkräften, wobei das Rauschgift sichergestellt wurde. Ermittlungen zufolge hat der Mann bereits zuvor Kokain verkauft.

Drogenfund bei Wohnungsdurchsuchung

Direkt im Anschluss führte die Kriminalpolizei Deggendorf gemeinsam mit der Kriminalpolizeiinspektion Straubing und einem Hundeführer der Zentralen Einsatzdienste Passau eine Wohnungsdurchsuchung bei dem Beschuldigten durch. Diese Maßnahme geschah auf Grundlage eines von der Staatsanwaltschaft Deggendorf beantragten Durchsuchungsbeschlusses. Dabei wurden weitere sechs Gramm Kokain, etwa 160 Gramm Marihuana, geringe Mengen Crystal Meth sowie Bargeld im mittleren fünfstelligen Bereich gefunden. Zusätzlich besteht der Verdacht, dass der 38-Jährige unter Drogeneinfluss stand, als er zur Verkaufsörtlichkeit fuhr.

38-Jähriger in Untersuchungshaft

Am Samstag, dem 22. November 2025, wurde der Beschuldigte dem Amtsgericht Deggendorf vorgeführt. Dort erließ das Gericht einen Haftbefehl, woraufhin der Mann in eine Justizvollzugsanstalt eingewiesen wurde.

Veröffentlicht: 24.11.2025, 13.55 Uhr