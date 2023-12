39-Jähriger aus Bad Hindelang in Augsburg vermisst – Wo ist Peter P.?

Seit gestern Nachmittag (28.12.2023) wird der 39-Jährige PIAK, Peter, Manuel aus Bad Hindelang vermisst. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Zuletzt wurde Herr PIAK in einem Einkaufscenter am Willy-Brandt-Platz in Augsburg

gesehen. Herr PIAK könnte sich aufgrund einer Krankheit in einer orientierungs- und

hilflosen Situation befinden.

Herr PIAK wird wie folgt beschrieben:

Ca. 164 cm groß, dünne Statur, Oberlippen- und Kinnbart, Haarkranz mit längeren blonden Haaren, bekleidet mit einer schwarzen North-Face-Jacke mit Fellkragen, dunkelblaue

Mütze, Jeans, schwarze Schuhe.

Die Polizeiinspektion Augsburg Süd bittet Zeugen, welche Herrn PIAK seit seinem Verschwinden gesehen haben oder die seinen aktuellen Aufenthaltsort kennen, sich an die

0821/323-2710 oder an den Notruf 110 zu wenden.