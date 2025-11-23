39-Jähriger nach Angriff auf Mitbewohner in Pretzfeld in Untersuchungshaft

Pretzfeld: In der Nacht auf Donnerstag kam es zu einem gewalttätigen Übergriff in einer Asylbewerberunterkunft im Landkreis Forchheim. Der mutmaßliche Täter befindet sich nun in Untersuchungshaft.

Angriff in der Nacht

Gegen 1 Uhr alarmierte ein 39-jähriger syrischer Bewohner selbst die Polizei in die Unterkunft in der Walter-Schottky-Straße, nachdem er seinen 23-jährigen Mitbewohner attackiert hatte. Beide Männer leben gemeinsam in einem Zimmer.

Täter schlug mit Stuhl zu

Nach bisherigen Erkenntnissen schlug der 39-Jährige seinen schlafenden Mitbewohner mehrfach mit einem Stuhl. Der jüngere Mann konnte einige der Schläge abwehren und soll sich auch zur Wehr gesetzt haben. Dabei erlitt er oberflächliche Verletzungen im Hals- und Oberkörperbereich. Zudem wurde er mit einer Hand gewürgt und erhielt Faustschläge ins Gesicht.

Haftbefehl erlassen

Die Behörden werten den Vorfall als gefährliche Körperverletzung. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bamberg erließ ein Ermittlungsrichter am Freitag Haftbefehl gegen den 39-jährigen Verdächtigen, der sich nun in einer Justizvollzugsanstalt befindet.