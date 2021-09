39 neue Lehrkräfte an Grund- und Mittelschulen im Landkreis Günzburg

39 neue Lehrkräfte an Grund- und Mittelschulen im Landkreiskreis Günzburg starten in das neue Schuljahr.

Landrat Hans Reichhart nahm 25 Referendaren, darunter 15 für die Grundschule, 5 für die Mittelschule, 4 Fachlehreranwärter/innen und eine Förderlehreranwärterin, sowie 2 weiteren Lehrkräften den Amtseid auf die Bayerische Verfassung ab.

Schulamtsdirektor Thomas Schulze, seine Stellvertreterin Barbara Keppeler und sein Kollege Robert Kaifer begrüßten die neuen Kolleginnen und Kollegen und wünschten viel Freude und Erfolg bei der Unterrichts- und Erziehungsarbeit an den Schulen.

Der Vorsitzende des örtlichen Personalrates, Roland Grimm, bot seine Unterstützung an, wenn in Personalangelegenheiten einmal Hilfe nötig wäre.

Mechtild Balins, Beate Schulze und Ralph Jordan, zuständig für die jungen Referendare in der zweiten Phase der Ausbildung, hießen ihre „Schützlinge“ ebenfalls willkommen.

14 weitere Kolleginnen und Kollegen erhielten am Staatlichen Schulamt ihre Prüfungszeugnisse und Einstellungsunterlagen. Die meisten der jungen Lehrkräfte konnten entweder in das Beamtenverhältnis auf Probe oder in das Beamtenverhältnis auf Lebenszeit eingestellt werden. Unter den Neueinstellungen befinden sich auch wieder eine Realschul- und eine Gymnasiallehrkraft, die eine ein- bzw. zweijährige Qualifizierungsmaßnahme absolviert haben.