Die deutschen Fußballerinnen haben nach der Auftaktniederlage gegen Dänemark eine starke Reaktion gezeigt und das wichtige zweite Nations-League-Spiel gegen Island gewonnen. Das DFB-Team setzte sich am Dienstag in Bochum unter der Leitung von Britta Carlson souverän mit 4:0 (2:0) durch und schob sich in der Tabelle der Gruppe 3 an den Isländerinnen vorbei.