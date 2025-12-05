Newsletter
Freitag, Dezember 5, 2025
40-Jährige verletzt Polizisten bei Polizeieinsatz in Neuburg Neuburg, 04.12.2025 – Eine 40-jährige Frau aus Neuburg hat am Donnerstagnachmittag bei einem Polizeieinsatz einen Beamten leicht verletzt. Gegen 13.30 Uhr wurden die Einsatzkräfte zu einem Familienstreit in einem Mehrfamilienhaus in der Schlesierstraße gerufen. Vor Ort war die Frau offenbar stark alkoholisiert und hatte zuvor mit Angehörigen gestritten. Im Verlauf des Streits zerstörte sie ein Bild. Da die 40-Jährige einem Platzverweis nicht nachkam, sollte sie in Gewahrsam genommen werden. Während des Einsatzes beleidigte sie die Beamten mehrfach. Im Dienstfahrzeug trat die Frau einem Beamten gegen den Oberschenkel, wodurch dieser leicht verletzt wurde. Die Frau wurde anschließend in Sicherheitsgewahrsam genommen. Auf richterliche Anordnung verbrachte sie die Nacht in der Ausnüchterungszelle. Gegen sie wird nun wegen Körperverletzung, Beleidigung, Sachbeschädigung und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ermittelt.
Polizeimeldungen Bayern
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Presse Augsburg
Von Presse Augsburg

