41-jährige Frau in Kaufbeuren vermisst – Wo ist Abeba A?

Seit den Abendstunden des 31.01.2024 wird eine 41-jährige Frau mit Wohnsitz in Kaufbeuren vermisst. Wer hat Sie gesehen oder kann Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben?

Die Vermisste lebt in einer medizinischen Wohneinrichtung. Am 31.01.2024 befand sie sich zu Besuch bei Freunden, von diesen kehrte sie nicht in die Wohneinrichtung zurück. Es ist nicht auszuschließen, dass sich die Vermisste in einer hilflosen Lage befindet oder medizinische Hilfe bedarf, sodass die Öffentlichkeit um Mitfahndung gebeten wird. Suchmaßnahmen der Kaufbeurer Polizei blieben bislang erfolglos. Die Absuche an mögliche Hinwendungsorte waren ebenfalls ohne Erfolg.

Beschreibung der Vermissten:

ca. 152 cm groß

ca. 54 kg

schlank

schwarzhäutig

schwarzes, krausiges, nackenlanges Haar

rosa Wintermantel

graue Hose

braune Winterschuhe

Der Link zur Vermisstenfahndung: Vermisstenfahndung

Hinweise werden an die Polizeiinspektion Kaufbeuren 08341/933-0 oder jede andere Polizeidienstelle erbeten.