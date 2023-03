42-Jähriger in Augsburg-Oberhausen vermisst – Wo ist Johann H.?

Seit dem gestrigen Mittwoch (01.03.2023) wird der 42- jährige Johann Herzog aus Augsburg vermisst. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Der Vermisste könnte sich in einer psychischen Ausnahmesituation befinden.

Herr Herzog wird wie folgt beschrieben:

Ca. 180 cm groß, korpulent, schwarze kurze Haare, trägt eine

Tätowierung am linken Unterarm in Form eines Rosenkranzes. Zur aktuellen Bekleidung ist nichts bekannt.

Hinweise zum Verbleib von Herrn Herzog seit dem Verschwinden oder Erkenntnisse zum derzeitigen Aufenthaltsort des Vermissten, nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/ 323-2710 oder der Polizeinotruf 110 entgegen.