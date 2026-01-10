Newsletter
42-Jähriger in Schongau mit Schussverletzung aufgefunden – Ermittlungen gegen 62-Jährigen wegen Unterlassung eingeleitet
Polizeipräsidium Oberbayern Süd
1 Min.Lesezeit

42-Jähriger in Schongau mit Schussverletzung aufgefunden – Ermittlungen gegen 62-Jährigen wegen Unterlassung eingeleitet

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am Samstagmorgen, den 10. Januar 2026, ereignete sich in Schongau ein dramatischer Vorfall. Einsatzkräfte von Polizei und Rettungsdienst fanden einen 42-jährigen Mann mit einer lebensgefährlichen Schussverletzung vor. Die Kriminalpolizeiinspektion Weilheim hat die Ermittlungen aufgenommen.

Schwerverletzter 42-jähriger in kritischem Zustand

Gegen 8.35 Uhr ging bei der Integrierten Leitstelle Oberland die Meldung über den Vorfall ein. Vor Ort entdeckten die Einsatzkräfte den schwer verletzten Mann, während ein 62-Jähriger unverletzt am Tatort angetroffen wurde. Rettungskräfte versorgten den Verletzten umgehend und brachten ihn mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum, wo er sich nach einer Operation in einem kritischen Zustand befindet.

Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft ermitteln

Die ersten polizeilichen Maßnahmen wurden von der Polizeiinspektion Schongau durchgeführt, bevor der Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeiinspektion Weilheim die Ermittlungen übernahm. Diese laufen unter der Leitung der Staatsanwaltschaft München II beim Fachkommissariat 1 weiter. Auch das Fachkommissariat 7 zur Spurensicherung, das Bayerische Landeskriminalamt und das Institut für Rechtsmedizin München sind an der Aufklärung beteiligt.

Verdacht des Unterlassungsdelikts gegen 62-jährigen Mann

Es wird gegen den 62-jährigen Deutschen, der am Tatort anwesend war, wegen des Verdachts eines Unterlassungsdelikts ermittelt. Ihm wird vorgeworfen, trotz der schweren Verletzung seines Bekannten untätig geblieben zu sein. Daher ordnete die Polizei seine vorläufige Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus an. Die Hintergründe der Schussverletzung bleiben weiterhin unklar und sind Gegenstand der laufenden kriminalpolizeilichen Untersuchungen.

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Neueste Artikel