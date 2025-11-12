Newsletter
42-jähriger Mann ohne Fremdeinwirkung im Münchener Hauptbahnhof ins Gleis gestürzt – Passanten und Bundespolizei leisten Hilfe
Bundespolizei München
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am Dienstagvormittag, dem 11. November, erlebte der Hauptbahnhof München einen Notfall: Ein 42-jähriger Mann stürzte ohne Fremdeinwirkung am Ende des Gleises 28 ins Gleis. Der Betroffene, ein hör- und sehgeschädigter Afghane, konnte mit Hilfe couragierter Reisender und der Bundespolizei gerettet werden.

Unfallursache und Rettungsvorgang

Videoaufnahmen deuten darauf hin, dass der Mann aufgrund seiner Sehbeeinträchtigung beim Ausweichen eines Pfostens nahe an das Gleis geriet und dadurch in den Schienenbereich stürzte. Augenzeugen setzten sofort die Rettungskette in Gang. Ein Passant, der zufällig Rettungssanitäter ist, unterstützte gemeinsam mit Sanitätern und der Bundespolizei die Bergung des Mannes aus dem gesperrten Gleis.

Erstversorgung und aktuelle Lage

Bereits im Gleis übernahmen die Sanitäter die Erstversorgung. Der Verletzte wurde anschließend in eine Münchner Klinik transportiert. Bisher liegen keine Informationen über den Verletzungsgrad des Mannes vor.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Neueste Artikel