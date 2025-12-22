Newsletter
Montag, Dezember 22, 2025
10.6 C
London
type here...
Subscribe
42-Jähriger nach Einbruchserie in Regensburg festgenommen: Polizei gelingt Ermittlungserfolg
Polizeipräsidium Oberpfalz
Weniger als 1 Min.Lesezeit

42-Jähriger nach Einbruchserie in Regensburg festgenommen: Polizei gelingt Ermittlungserfolg

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Monatelange Ermittlungen der Polizeiinspektion Regenstauf waren erfolgreich: Ein 42-jähriger Mann wurde festgenommen, der für mehrere Einbrüche im nördlichen Landkreis von Regensburg, insbesondere in den Gemeinden Zeitlarn, Regenstauf, Lappersdorf und Wenzenbach, verantwortlich sein soll.

Einbruchserie belastet Gemeinden

Seit Mitte Oktober beschäftigte die Einbruchserie die Anwohner und Ermittler der Region. Die Täter hatten es auf Wertstoffhöfe, Vereinsheime, Imbissbuden und Wohnhäuser abgesehen. Die intensive Ermittlungsarbeit der Polizei führte schließlich zur Identifizierung eines Verdächtigen.

Polizeiinspektion Regenstauf erzielt Ermittlungserfolg

In Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Regensburg erwirkte die Polizeiinspektion einen Durchsuchungsbeschluss und Untersuchungshaftbefehl. Am 18. Dezember wurden in einer Hausdurchsuchung des 42-jährigen Deutschen Beweismittel und gestohlenes Gut sichergestellt. Der Verdächtige wurde dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der aufgrund des dringenden Tatverdachts die Untersuchungshaft anordnete.

Lob für akribische Ermittlungsarbeit

Laut Ludwig Hastreiter, Dienststellenleiter der Polizeiinspektion Regenstauf, waren die gründliche Ermittlungstätigkeit und die enge behördenübergreifende Zusammenarbeit entscheidend für diesen Erfolg. „Durch die Festnahme konnte eine monatelange Verunsicherung in der Bevölkerung beendet werden.“, so Hastreiter. Weitere Ermittlungen zur Klärung offener Fragen und möglicher Zusammenhänge mit anderen Einbrüchen laufen.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Newsletter

Schwerer Verkehrsunfall auf der B2 bei Pleinfeld: Drei Menschen tot, darunter ein Kind

0
Am heutigen Sonntagnachmittag (21.12.2025) ereignete sich auf der B2...
Augsburg Stadt

EILMELDUNG: Schwerer Verkehrsunfall auf der B17a – Totalsperre in Augsburg

0
 https://presse-augsburg.de/toedlicher-verkehrsunfall-auf-der-b17-bei-augsburg-fahrer-stirbt-im-krankenhaus/1080961/?fbclid=IwY2xjawO2IghleHRuA2FlbQIxMQBicmlkETAwcHd1OUFQdHQwWUp1TkJKc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHjWgMVvCrhZrmgYNoOw8V3DMc6yDB3aZXVGLQ0Eqz9ZxBJPloKSshgHTjPIA_aem_kAyQUSqRJfx-MLoGZixKEg  
Politik & Wirtschaft

Viele Arbeitnehmer haben 2026 netto deutlich weniger in der Tasche

0
Die Arbeitnehmer in Deutschland bekommen im neuen Jahr zum...
Bayerisches Landeskriminalamt

Geldautomat in Ehekirchen gesprengt: Polizei nimmt mutmaßliche Täter fest

0
In Ehekirchen sprengten bislang unbekannte Täter am frühen Montagmorgen...
Augsburg Stadt

Tödlicher Verkehrsunfall auf der B17 bei Augsburg – Fahrer stirbt im Krankenhaus

0
Augsburg – In den frühen Morgenstunden des Montags, 22....

Neueste Artikel