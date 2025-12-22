42-Jähriger nach Einbruchserie in Regensburg festgenommen: Polizei gelingt Ermittlungserfolg

Monatelange Ermittlungen der Polizeiinspektion Regenstauf waren erfolgreich: Ein 42-jähriger Mann wurde festgenommen, der für mehrere Einbrüche im nördlichen Landkreis von Regensburg, insbesondere in den Gemeinden Zeitlarn, Regenstauf, Lappersdorf und Wenzenbach, verantwortlich sein soll.

Einbruchserie belastet Gemeinden

Seit Mitte Oktober beschäftigte die Einbruchserie die Anwohner und Ermittler der Region. Die Täter hatten es auf Wertstoffhöfe, Vereinsheime, Imbissbuden und Wohnhäuser abgesehen. Die intensive Ermittlungsarbeit der Polizei führte schließlich zur Identifizierung eines Verdächtigen.

Polizeiinspektion Regenstauf erzielt Ermittlungserfolg

In Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Regensburg erwirkte die Polizeiinspektion einen Durchsuchungsbeschluss und Untersuchungshaftbefehl. Am 18. Dezember wurden in einer Hausdurchsuchung des 42-jährigen Deutschen Beweismittel und gestohlenes Gut sichergestellt. Der Verdächtige wurde dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der aufgrund des dringenden Tatverdachts die Untersuchungshaft anordnete.

Lob für akribische Ermittlungsarbeit

Laut Ludwig Hastreiter, Dienststellenleiter der Polizeiinspektion Regenstauf, waren die gründliche Ermittlungstätigkeit und die enge behördenübergreifende Zusammenarbeit entscheidend für diesen Erfolg. „Durch die Festnahme konnte eine monatelange Verunsicherung in der Bevölkerung beendet werden.“, so Hastreiter. Weitere Ermittlungen zur Klärung offener Fragen und möglicher Zusammenhänge mit anderen Einbrüchen laufen.