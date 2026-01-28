type here...
42-Jähriger randaliert und beleidigt Polizisten in Augsburger Innenstadt
Polizei & Co
Weniger als 1 Min.Lesezeit

42-Jähriger randaliert und beleidigt Polizisten in Augsburger Innenstadt

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

In der Augsburger Innenstadt kam es am Dienstagabend, den 27. Januar 2026, zu einem Vorfall, bei dem ein 42-jähriger Mann in der Viktoriastraße Polizeibeamte beleidigte.

Randalierer flüchtet nach Zwischenfall

Gegen 23:00 Uhr begann der Mann in der Viktoriastraße zu randalieren und ergriff anschließend die Flucht. Eine alarmierte Polizeistreife konnte den 42-Jährigen im Rahmen einer Fahndung schnell ausfindig machen.

Polizei sieht sich Beleidigungen ausgesetzt

Bei der darauffolgenden Kontrolle verhielt sich der Mann äußerst aggressiv und beleidigte die Beamten fortwährend. Trotz wiederholter Aufforderungen beruhigte er sich nicht und zeigte keinerlei Einsicht.

Polizei ermittelt gegen den Mann

Aufgrund seines Verhaltens musste der Mann in Gewahrsam genommen werden. Die Polizei hat Ermittlungen unter anderem wegen Beleidigung und Bedrohung gegen ihn aufgenommen. Der 42-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Polizei & Co

Schwerer LKW-Unfall | Vollsperrung der A96 von Memmingen in Richtung Lindau

0
Am Dienstagvormittag ereignete sich auf der A96 in Richtung...
Polizei & Co

Messerangriff und Schlägerei in Augsburger Asylunterkunft: Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung

0
Am Montag, dem 26. Januar 2026, kam es in...
Polizei & Co

A8-Unfall bei Adelzhausen: Schwerer Lkw stürzt Böschung hinab

0
Ein 40-Tonnen-Lkw mit voll beladenem Sattelauflieger ist in der...
Polizeipräsidium Mittelfranken

Flüchtige Männer schießen auf SEK, nach Unfall bei Weißenburg festgenommen

0
Weißenburg – Bei einer spektakulären Flucht vor der Polizei...
Augsburg Stadt

Augsburgs Freilichtbühne: Sofortige Schließung wegen schlechtem Zustand notwendig

0
Augsburg steht vor einer unerwarteten zusätzlichen Baustelle: Die Freilichtbühne...

Neueste Artikel