42-Jähriger randaliert und beleidigt Polizisten in Augsburger Innenstadt

In der Augsburger Innenstadt kam es am Dienstagabend, den 27. Januar 2026, zu einem Vorfall, bei dem ein 42-jähriger Mann in der Viktoriastraße Polizeibeamte beleidigte.

Randalierer flüchtet nach Zwischenfall

Gegen 23:00 Uhr begann der Mann in der Viktoriastraße zu randalieren und ergriff anschließend die Flucht. Eine alarmierte Polizeistreife konnte den 42-Jährigen im Rahmen einer Fahndung schnell ausfindig machen.

Polizei sieht sich Beleidigungen ausgesetzt

Bei der darauffolgenden Kontrolle verhielt sich der Mann äußerst aggressiv und beleidigte die Beamten fortwährend. Trotz wiederholter Aufforderungen beruhigte er sich nicht und zeigte keinerlei Einsicht.

Polizei ermittelt gegen den Mann

Aufgrund seines Verhaltens musste der Mann in Gewahrsam genommen werden. Die Polizei hat Ermittlungen unter anderem wegen Beleidigung und Bedrohung gegen ihn aufgenommen. Der 42-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.