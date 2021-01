43-Jähriger stirbt bei Bergunfall in Oberbayern

Am Untersberg im oberbayerischen Landkreis Berchtesgadener Land ist am Wochenende ein 43 Jahre alter Mann bei einem Bergunfall ums Leben gekommen. Er war am Samstag bei einer Bergtour etwa 50 Meter tief abgestürzt, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der Mann war am Abend gegen 23 Uhr von seiner Ehefrau als vermisst gemeldet worden, da er von der Tour nicht zurückgekehrt war.

Polizeiauto (Archiv), über dts Nachrichtenagentur

Durch die Ehefrau konnte der letzte Standort vom Handy festgestellt werden. Aufgrund der Vermisstenmeldung wurde er später tot am Absturzort aufgefunden. Die Bergwacht war mit insgesamt zehn Personen mehrere Stunden im Einsatz.

Ein Bergführer der Polizeiinspektion Berchtesgaden nahm den tödlichen Bergunfall auf.