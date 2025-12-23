44-Jähriger flüchtet vor Polizei und verunfallt auf A73: Mercedes geht in Flammen auf

In der Nacht von Montag, den 22. Dezember 2025, entzog sich ein 44-jähriger Mann auf der A73 einer Verkehrskontrolle und verunfallte anschließend mit seinem Fahrzeug, wobei er leichte Verletzungen erlitt.

Verfolgungsjagd nach Geschwindigkeitsüberschreitung

Gegen 21:00 Uhr bemerkte eine zivile Streifenbesatzung der Verkehrspolizei Nürnberg auf der A73 nahe der Ausfahrt Ronhof in Fahrtrichtung Fürth einen schwarzen Mercedes AMG GT 53, der mit überhöhter Geschwindigkeit fuhr. Die Beamten forderten den 44-jährigen türkischen Fahrer mit Anhaltezeichen auf, die Autobahn an der Ausfahrt Nürnberg-Fürth zu verlassen. Stattdessen beschleunigte der Mann und setzte seine Fahrt fort, um der Kontrolle zu entgehen.

Unfall mit hohem Sachschaden

Die Einsatzkräfte folgten dem Fahrzeug mit Sicherheitsabstand bis zur Jansenbrücke, wo der Mann aufgrund stockenden Verkehrs stark abbremsen musste. Aus bisher ungeklärter Ursache verlor er die Kontrolle über seinen Mercedes, kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Lärmschutzwand. Der Aufprall war so stark, dass der Pkw in Brand geriet und vollständig zerstört wurde. Der Fahrer konnte das Fahrzeug selbstständig verlassen und wurde leicht verletzt.

Alkoholisierung und rechtliche Konsequenzen

Die Beamten nahmen den 44-Jährigen an der Unfallstelle vorläufig fest. Erste Untersuchungen ergaben, dass er mit über einem Promille alkoholisiert war. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 120.000 Euro. Der Mann muss sich nun wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs, eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens und weiterer Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung strafrechtlich verantworten. Die Polizei stellte seinen Führerschein sicher und die Verkehrspolizei Fürth führt die weiteren Ermittlungen. Sie bittet Zeugen, die die Fahrt beobachtet haben oder durch das Fahrzeug in eine gefährliche Situation geraten sind, sich unter der Telefonnummer 0911 973997 115 zu melden.

Erstellt durch: Michael Sebald