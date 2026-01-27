44-Jähriger ohne gültige Fahrerlaubnis in Augsburg gestoppt

Augsburg – Ein 44-jähriger Mann aus Oberhausen wurde am Montag, den 26. Januar 2026, von der Polizei auf der Stuttgarter Straße angehalten. Bei der routinemäßigen Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass er keine gültige Fahrerlaubnis besaß.

Verkehrskontrolle deckt ungültige Fahrerlaubnis auf

Gegen 14:00 Uhr überprüfte eine Polizeistreife den Fahrer und entdeckte, dass seine ausländische Fahrerlaubnis seit längerer Zeit abgelaufen war. Die Weiterfahrt des Mannes wurde daraufhin gestoppt, um die Sicherheit im Straßenverkehr zu gewährleisten.

Ermittlungen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen den 44-Jährigen eingeleitet, der die kosovarische Staatsangehörigkeit besitzt. Weitere Maßnahmen gegen den Fahrer wurden in die Wege geleitet.