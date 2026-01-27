type here...
44-Jähriger ohne gültige Fahrerlaubnis in Augsburg gestoppt
Polizei & Co
Weniger als 1 Min.Lesezeit

44-Jähriger ohne gültige Fahrerlaubnis in Augsburg gestoppt

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Augsburg – Ein 44-jähriger Mann aus Oberhausen wurde am Montag, den 26. Januar 2026, von der Polizei auf der Stuttgarter Straße angehalten. Bei der routinemäßigen Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass er keine gültige Fahrerlaubnis besaß.

Verkehrskontrolle deckt ungültige Fahrerlaubnis auf

Gegen 14:00 Uhr überprüfte eine Polizeistreife den Fahrer und entdeckte, dass seine ausländische Fahrerlaubnis seit längerer Zeit abgelaufen war. Die Weiterfahrt des Mannes wurde daraufhin gestoppt, um die Sicherheit im Straßenverkehr zu gewährleisten.

Ermittlungen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen den 44-Jährigen eingeleitet, der die kosovarische Staatsangehörigkeit besitzt. Weitere Maßnahmen gegen den Fahrer wurden in die Wege geleitet.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Polizei & Co

A8-Unfall bei Adelzhausen: Schwerer Lkw stürzt Böschung hinab

0
Ein 40-Tonnen-Lkw mit voll beladenem Sattelauflieger ist in der...
Polizei & Co

Schwerer LKW-Unfall | Vollsperrung der A96 von Memmingen in Richtung Lindau

0
Am Dienstagvormittag ereignete sich auf der A96 in Richtung...
Polizei & Co

Brandgeruch im Augsburger Gymnasium – Schüler und Lehrkräfte sicher evakuiert

0
Augsburg – Am heutigen Montag gegen 13:10 Uhr wurde...
Polizei & Co

Wohnungsbrand in Augsburg-Lechhausen – Mutter und zwei Kleinkinder verletzt

0
Augsburg – Am frühen Nachmittag gegen 14:40 Uhr wurden...
Polizei & Co

Polizeibericht Augsburg vom 26.01.2026

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg von heute

Neueste Artikel