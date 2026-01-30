45-Jähriger beschädigt Auto in Augsburg und flüchtet in Wohnung

In Augsburg-Lechhausen kam es am Donnerstag (29.01.2026) zu einem Vorfall, bei dem ein 45-jähriger Mann den Außenspiegel eines geparkten Autos in der Schillstraße beschädigte.

Flucht in nahegelegene Wohnung

Gegen 17.30 Uhr schlug der Mann gegen den Außenspiegel des Fahrzeugs und verletzte sich dabei selbst an der Hand. Ein Anwohner beobachtete die Szene und sah, wie der Mann anschließend in eine nahegelegene Wohnung flüchtete.

Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung

Dank der Beschreibung des Anwohners konnte die Polizei den 45-Jährigen schnell ausfindig machen. Der Mann wies eine passende Verletzung an der Hand auf. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 50 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Der 45-Jährige ist deutscher Staatsbürger.