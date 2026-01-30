type here...
45-Jähriger beschädigt Auto in Augsburg und flüchtet in Wohnung
Polizei & Co
Weniger als 1 Min.Lesezeit

45-Jähriger beschädigt Auto in Augsburg und flüchtet in Wohnung

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

In Augsburg-Lechhausen kam es am Donnerstag (29.01.2026) zu einem Vorfall, bei dem ein 45-jähriger Mann den Außenspiegel eines geparkten Autos in der Schillstraße beschädigte.

Flucht in nahegelegene Wohnung

Gegen 17.30 Uhr schlug der Mann gegen den Außenspiegel des Fahrzeugs und verletzte sich dabei selbst an der Hand. Ein Anwohner beobachtete die Szene und sah, wie der Mann anschließend in eine nahegelegene Wohnung flüchtete.

Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung

Dank der Beschreibung des Anwohners konnte die Polizei den 45-Jährigen schnell ausfindig machen. Der Mann wies eine passende Verletzung an der Hand auf. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 50 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Der 45-Jährige ist deutscher Staatsbürger.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Polizei & Co

Augsburg | Freispruch für Notfallsanitäter nach Vorwurf der fahrlässigen Tötung

0
Augsburg. Im vielbeachteten Verfahren um eine mutmaßlich fehlerhafte Notfallversorgung...
Augsburg Stadt

Augsburgs Freilichtbühne: Sofortige Schließung wegen schlechtem Zustand notwendig

0
Augsburg steht vor einer unerwarteten zusätzlichen Baustelle: Die Freilichtbühne...
Polizeimeldungen Bayern

Sprengstofffund auf A3: Autobahn bei Regensburg komplett gesperrt, zwei Personen festgenommen

0
Auf der A3 kam es am Freitagmorgen (30.01.2026) gegen 02:00...
Polizei & Co

Polizeibericht Augsburg und Region vom 29.01.2026

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute
Polizeipräsidium Oberbayern Nord

Großbrand in Lagerhalle im Gewerbering Brunnen fordert massiven Feuerwehreinsatz

0
Heute Nachmittag, kurz vor 16 Uhr, brach in einer...

Neueste Artikel