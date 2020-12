45-jähriger Mann aus Senden vermisst – Wo ist Müslim U.?

Seit 11.12.2020 wird ein 45-jähriger Mann aus Senden vermisst. Er ist aufgrund einer Erkrankung dringend auf Medikamente angewiesen sowie körperlich und geistig eingeschränkt.

Die bisherigen Ermittlungen und Überprüfungen der Polizei Senden führten nicht zum Auffinden des Mannes. Die Ermittlungen ergaben, dass der Mann das letzte Mal eventuell am 18.12.2020 in Vöhringen und mit einiger Sicherheit am 19.12.2020 in der Hirschstraße in Ulm gesehen wurde. Danach verliert sich die Spur.

Sollten Sie den Mann gesehen haben oder Hinweise zu seinem Aufenthaltsort haben, so wenden Sie sich bitte an die Polizeistation Senden oder jede anderen Polizeidienststelle.

Er ist vermutlich mit einer brauen Hose, einer grünen Jacke, einem rot-kariertem Hemd, einem roten Skater- oder Reithelm oder einer „Kapitänsmütze“ bekleidet. Er trägt viele Ketten und Ringe als Schmuck.

Herr Uyar ist auf Krücken oder einen Rollstuhl angewiesen.