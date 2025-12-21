46-Jähriger in Bamberg bei Falschgeldeinzahlung in Bank erwischt und festgenommen

Bamberg – Am Freitagnachmittag versuchte ein 46-jähriger Mann aus Syrien, zwei gefälschte 500-Euro-Scheine bei einer Bank am Schönleinsplatz auf sein Konto einzuzahlen. Die aufmerksame Bankangestellte erkannte sofort die Fälschung der Banknoten und alarmierte die Polizei. Der Verdächtige war jedoch bereits verschwunden, bevor die Beamten eintrafen.

Erfolgreiche Fahndung führt zur Festnahme

Im Zuge der anschließenden Fahndung konnte der 46-Jährige schließlich in seiner Wohnung aufgefunden werden. Bei der Durchsuchung der Räumlichkeiten entdeckten die Polizisten einen weiteren gefälschten 100-Euro-Schein.

Kriminalpolizei Bamberg übernimmt Ermittlungen

Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen in dem Fall übernommen. Die Behörde arbeitet daran, die Herkunft der gefälschten Banknoten zu klären und weitere mögliche Beteiligte zu identifizieren.