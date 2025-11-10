46-jähriger Kroate am Aschaffenburger Hauptbahnhof festgenommen: Ermittlungen wegen Beleidigung und Sachbeschädigung eingeleitet

Ein Vorfall am Aschaffenburger Hauptbahnhof sorgte am Freitagnachmittag (7. November) für Aufsehen. Ein 46-jähriger Kroate beleidigte und bespuckte eine Gruppe Jugendlicher. Die alarmierten Einsatzkräfte der Bundespolizei wurden bei ihrem Eintreffen Zeugen eines Fluchtversuchs des Mannes.

Festnahme und Widerstand

Der Beschuldigte konnte nach einer kurzen Verfolgungsjagd von Streifen der Bundespolizei und der PI Aschaffenburg gestoppt und festgenommen werden. Obwohl der Mann sich vehement gegen die polizeilichen Maßnahmen wehrte, wurde er schließlich gefesselt. Nach Abschluss der Maßnahmen durfte der Kroate die Dienststelle verlassen.

Erneuter Vorfall trotz Platzverweis

Unbeeindruckt von einem zuvor ausgesprochenen Platzverweis, betrat der Unruhestifter kurze Zeit später erneut den Bahnhof. Dabei beschädigte er die automatische Schiebetür zu Bahnsteig 2. Die gemeinsame Streife der PI Aschaffenburg und des Bundespolizeireviers Aschaffenburg konnte den Mann vor Ort antreffen und entschied, ihn zur Prävention weiterer Straftaten in Gewahrsam zu nehmen.

Strafverfahren erwartet

Dem Mann droht nun ein Strafverfahren aufgrund des Verdachts der Beleidigung, des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, des Hausfriedensbruchs und der Sachbeschädigung.