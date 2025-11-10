Newsletter
Montag, November 10, 2025
13 C
London
type here...
Subscribe
Bundespolizei München
Weniger als 1 Min.Lesezeit

46-jähriger Kroate am Aschaffenburger Hauptbahnhof festgenommen: Ermittlungen wegen Beleidigung und Sachbeschädigung eingeleitet

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Ein Vorfall am Aschaffenburger Hauptbahnhof sorgte am Freitagnachmittag (7. November) für Aufsehen. Ein 46-jähriger Kroate beleidigte und bespuckte eine Gruppe Jugendlicher. Die alarmierten Einsatzkräfte der Bundespolizei wurden bei ihrem Eintreffen Zeugen eines Fluchtversuchs des Mannes.

Festnahme und Widerstand

Der Beschuldigte konnte nach einer kurzen Verfolgungsjagd von Streifen der Bundespolizei und der PI Aschaffenburg gestoppt und festgenommen werden. Obwohl der Mann sich vehement gegen die polizeilichen Maßnahmen wehrte, wurde er schließlich gefesselt. Nach Abschluss der Maßnahmen durfte der Kroate die Dienststelle verlassen.

Erneuter Vorfall trotz Platzverweis

Unbeeindruckt von einem zuvor ausgesprochenen Platzverweis, betrat der Unruhestifter kurze Zeit später erneut den Bahnhof. Dabei beschädigte er die automatische Schiebetür zu Bahnsteig 2. Die gemeinsame Streife der PI Aschaffenburg und des Bundespolizeireviers Aschaffenburg konnte den Mann vor Ort antreffen und entschied, ihn zur Prävention weiterer Straftaten in Gewahrsam zu nehmen.

Strafverfahren erwartet

Dem Mann droht nun ein Strafverfahren aufgrund des Verdachts der Beleidigung, des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, des Hausfriedensbruchs und der Sachbeschädigung.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Freizeit

Bildergalerie | Der Augsburger Presseball 2025

0
Unter dem Motto „Tanz im Lichterglanz“ feierten rund 2000...
Vermischtes

Tödlicher Wellengang auf Teneriffa – Drei Menschen sterben, zahlreiche Verletzte

0
Ein Wochenende unter Alarmstufe: Gewaltige Wellen haben auf Teneriffa...
Politik & Wirtschaft

Niedersachsen schiebt Uigurin nach China ab

0
Niedersachsen hat eine Uigurin aus der chinesischen Region Xinjiang...
Polizei & Co

Polizeibericht Region Augsburg vom 08.11.2025

0
Heute im Polizeibericht: Unfallflucht in Ecknach | Stromkasten in Ecknach beschädigt | Diedorf-Unfall oder unerlaubte Benutzung | Zusmarshausen- flüchtender Ladendieb | Kissing -Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort
Polizeipräsidium Oberbayern Nord

Explosion mit anschließendem Vollbrand in Geisenfelder Doppelhaushälfte

0
GEISENFELD, LANDKREIS PFAFFENHOFEN AN DER ILM – Nach einem...

Neueste Artikel