47-Jähriger aus Neustadt/WN bei Anlagebetrug um sechsstelligen Betrag gebracht – Polizei ermittelt und warnt vor schnellen Gewinnen

Ein 47-jähriger Mann aus dem Landkreis Neustadt an der Waldnaab wurde Opfer eines Anlagebetrugs und verlor eine sechsstellige Summe an Betrüger, die ihn zu Überweisungen auf ein luxemburgisches Konto verleiteten. Der Fall wird von der Kriminalpolizei Weiden untersucht.

Anlagebetrug durch vermeintliche Vermögensberatung

Zwischen dem 20.09.2025 und dem 05.11.2025 fiel der Geschädigte auf eine vermeintlich seriöse Vermögensberatungsseite im Internet herein und nahm an einer Online-Beratung teil. Den Versprechungen der Betrüger zufolge sollten sich seine Investitionen schnell auf fast 1.000.000 Euro erhöhen. Misstrauisch wurde er erst, als seine Bank weitere Zahlungen mit dem Hinweis auf einen Betrugsverdacht verweigerte. Daraufhin erstattete der 47-Jährige Anzeige bei der Polizei.

Ermittlungen und Präventionstipps der Polizei

Die Kriminalpolizei Weiden hat die Ermittlungen aufgenommen. In diesem Zusammenhang gibt sie wichtige Tipps, um sich vor Anlagebetrug zu schützen:

Misstrauen Sie Angeboten, die schnelles Geld versprechen!

Achten Sie auf betrügerische Werbung in sozialen Medien und Plattformen.

Setzen Sie sich nicht unter Druck und lassen Sie sich nicht durch intensiven Kontakt beeinflussen.

Recherchieren Sie Anbieter und Plattformen gründlich, bevor Sie Geld überweisen oder persönliche Daten preisgeben.

Geben Sie keine sensiblen Daten wie Online-Banking-Informationen weiter.

Erlauben Sie keinen Zugriff auf Ihre Geräte durch Fernwartungssoftware.

Besprechen Sie Geldanlagen mit erfahrenen Freunden oder Familienmitgliedern.

Seien Sie vorsichtig bei Zahlungen in Kryptowährungen, da diese nicht rückgängig gemacht werden können.

Polizei ruft zur Vorsicht auf

Die Kriminalpolizei Weiden ruft die Bürger dazu auf, in solchen Fällen besonders wachsam zu sein und sich bei Verdachtsfällen direkt an die Polizei zu wenden.