47-Jähriger entzündet Feuer auf Balkon – Festnahme nach Widerstand in Nürnberg am Heiligabend

NÜRNBERG. Am Heiligabend (24.12.2025) sorgte ein 47-jähriger Mann für Aufsehen, als er auf seinem Balkon im Nürnberger Westen ein Feuer entfachte und anschließend die Wohnung verließ. Die Polizei konnte die Flammen löschen, doch der Vorfall entwickelte sich zu einem größeren Einsatz.

Feuer auf dem Balkon gemeldet

Gegen 17:45 Uhr meldete ein Zeuge Brandgeruch und Flammen auf dem Balkon eines Mehrfamilienhauses in der Austraße. Die alarmierte Streife der Polizeiinspektion Nürnberg-West betrat die Wohnung durch die geöffnete Tür. Der Wohnungsinhaber war zu diesem Zeitpunkt nicht anzutreffen.

Schnelles Eingreifen der Polizei

Auf dem Balkon fanden die Beamten ein Feuer aus mehreren Holzscheiten und eine starke Rauchentwicklung vor. Sie löschten die Flammen mithilfe eines Feuerlöschers. Um die Feuerstelle lagen diverse brennbare Materialien, die weiteren Schaden hätten anrichten können. Nachdem die Beamten die Wohnungstür geschlossen hatten, zogen sie zunächst ab.

Auseinandersetzung mit dem Wohnungsinhaber

Gegen 19:20 Uhr ging bei der Polizei die Meldung ein, dass der 47-Jährige zurückgekehrt sei. Die Beamten trafen ihn in der Wohnung an und konfrontierten ihn mit den Vorwürfen. Der Mann reagierte äußerst aggressiv und sollte in Gewahrsam genommen werden. Im Verlauf der Festnahme leistete er Widerstand, sodass die Beamten ihn zu Boden bringen und Handfesseln anlegen mussten.

Bei dem Einsatz verletzten sich zwei Polizisten (28 und 34 Jahre alt). Einer der Beamten erlitt eine tiefere Schnittwunde, die im Krankenhaus behandelt werden musste. In der Dienststelle führte ein Arzt auf Anordnung der Staatsanwaltschaft eine Blutentnahme beim 47-Jährigen durch. Die Nacht verbrachte der Mann in einer Gewahrsamszelle. Er wird sich wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten müssen.

Erstellt durch: Janine Mendel