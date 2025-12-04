47-Jähriger Ex-Partner nach tödlichem Messerangriff auf Frau in Burgkirchen festgenommen

Am Mittwochabend, den 3. Dezember 2025, ereignete sich in Burgkirchen an der Alz, Landkreis Altötting, ein tragisches Verbrechen. Ein 47-Jähriger steht im Verdacht, seine 50-jährige Ex-Lebenspartnerin tödlich verletzt zu haben. Der mutmaßliche Täter wurde wenige Stunden nach der Tat von Spezialeinsatzkräften festgenommen. Die Kriminalpolizei Mühldorf am Inn ermittelt unter Leitung der Staatsanwaltschaft Traunstein wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts.

Messerangriff in Burgkirchen: 50-jährige Frau stirbt

Am Mittwoch, den 3. Dezember 2025, gegen 20.50 Uhr, alarmierten Passanten die Integrierte Leitstelle Traunstein: Am Max-Planck-Platz in Burgkirchen soll ein Mann eine Frau mit einem Messer angegriffen haben. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde die 50-jährige Frau, eine deutsche Staatsangehörige, mit einem gefährlichen Gegenstand im Halsbereich tödlich verletzt. Sie verstarb trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen.

Ermittlungen und Fahndungsmaßnahmen

Unter der Einsatzleitung des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd sowie der Polizeiinspektion Burghausen fanden umfangreiche Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen statt, unterstützt von umliegenden Dienststellen und der Bundespolizei. Der dringende Tatverdacht richtete sich gegen einen 47-jährigen italienischen Staatsangehörigen, den Ex-Lebenspartner der Getöteten.

Festnahme und weitere Ermittlungen

Der Verdächtige wurde in den frühen Morgenstunden des Donnerstags, den 4. Dezember 2025, in seiner Wohnung im Landkreis Altötting von Spezialeinsatzkräften festgenommen. Die Kriminalpolizei Mühldorf am Inn übernahm am selben Abend die Ermittlungen unter Leitung der Staatsanwaltschaft Traunstein. Am Donnerstag soll der Beschuldigte einem Richter zur Klärung der Haftfrage vorgeführt werden. Die Hintergründe und das Motiv der Tat sind noch unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen.