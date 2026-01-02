Newsletter
47-jähriger Mann aus Maierhöfen vermisst — Polizei sucht mit großem Einsatz nach Hinweisen
Polizeipräsidium Schwaben Süd/West
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

MAIERHÖFEN. Seit dem 31. Dezember 2025 wird ein 47-jähriger Mann aus einer sozialpsychiatrischen Einrichtung im Ortsteil Ringenberg vermisst. Die Polizei bittet um Hinweise zu seinem Verbleib.

Zeugenaufruf: Vermisster Mann in Maierhöfen

Der Mann befindet sich möglicherweise in einer psychischen Ausnahmesituation. Er wurde zuletzt beobachtet, wie er die Einrichtung in Ringenberg zu Fuß in Richtung Maierhöfen verließ und kehrte bislang nicht zurück.

Beschreibung des Vermissten

  • Circa 172 cm groß
  • 90 kg, kräftige Statur
  • Vollbart, fast schulterlanges Haar
  • Trägt eine Anzugjacke (Jacket) und ein hellblaues Hemd
  • Dunkle Jeans
  • Führt eventuell Selbstgespräche in seiner Muttersprache Türkisch

Suche mit intensiven Einsatzkräften

Es ist nicht auszuschließen, dass der Mann sich in einer hilflosen Lage befindet. Zahlreiche Einsatzkräfte, darunter Feuerwehr, Hundestaffeln, Wärmebilddrohnen und ein Hubschrauber, sind in die Suche nach dem 47-jährigen Vermissten involviert. Bisher blieb die Suche erfolglos.

Wer Informationen zu seinem Aufenthaltsort hat, wird gebeten, die Polizei in Lindenberg unter der Telefonnummer 08381/9201-0 zu kontaktieren.

Weitere Informationen zur Vermisstensuche finden Sie hier.

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

