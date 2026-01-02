47-jähriger Mann aus Maierhöfen vermisst — Polizei sucht mit großem Einsatz nach Hinweisen

MAIERHÖFEN. Seit dem 31. Dezember 2025 wird ein 47-jähriger Mann aus einer sozialpsychiatrischen Einrichtung im Ortsteil Ringenberg vermisst. Die Polizei bittet um Hinweise zu seinem Verbleib.
Zeugenaufruf: Vermisster Mann in Maierhöfen
Der Mann befindet sich möglicherweise in einer psychischen Ausnahmesituation. Er wurde zuletzt beobachtet, wie er die Einrichtung in Ringenberg zu Fuß in Richtung Maierhöfen verließ und kehrte bislang nicht zurück.
Beschreibung des Vermissten
- Circa 172 cm groß
- 90 kg, kräftige Statur
- Vollbart, fast schulterlanges Haar
- Trägt eine Anzugjacke (Jacket) und ein hellblaues Hemd
- Dunkle Jeans
- Führt eventuell Selbstgespräche in seiner Muttersprache Türkisch
Suche mit intensiven Einsatzkräften
Es ist nicht auszuschließen, dass der Mann sich in einer hilflosen Lage befindet. Zahlreiche Einsatzkräfte, darunter Feuerwehr, Hundestaffeln, Wärmebilddrohnen und ein Hubschrauber, sind in die Suche nach dem 47-jährigen Vermissten involviert. Bisher blieb die Suche erfolglos.
Wer Informationen zu seinem Aufenthaltsort hat, wird gebeten, die Polizei in Lindenberg unter der Telefonnummer 08381/9201-0 zu kontaktieren.
