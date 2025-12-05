47-Jähriger versucht Handtaschenraub in Nürnberg – Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

NÜRNBERG. Am Donnerstagabend, dem 04. Dezember 2025, kam es im Nürnberger Stadtteil Langwasser zu einem versuchten Handtaschenraub. Ein 47-jähriger Mann wurde noch am Tatort von der Polizei festgenommen.

Überfallversuch in Langwasser

Die 66-jährige Geschädigte war gegen 22:00 Uhr mit der U-Bahn U1 in Richtung Langwasser unterwegs. An der Haltestelle Langwasser Nord stieg sie aus und bemerkte, dass ein Mann aus der U-Bahn ihr folgte. Auf einer Brücke in der Hochgernstraße versuchte der Mann, ihr gewaltsam die Handtasche zu entreißen. Die Frau wehrte sich tapfer, hielt die Tasche fest und schrie laut um Hilfe, was einen Passanten auf die Szene aufmerksam machte. Der Zeuge eilte der Frau zur Hilfe, wodurch der Täter von seinem Vorhaben abließ und zunächst flüchtete.

Festnahme nach Rückkehr zum Tatort

Kurz darauf traf eine Streife der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd am Ort des Geschehens ein. Überraschenderweise kehrte der Tatverdächtige aus unbekannten Gründen zurück und wurde sofort festgenommen. Ein Atemalkoholtest ergab, dass der 47-jährige bulgarische Staatsbürger einen Alkoholpegel von etwa 1,6 Promille aufwies.

Ermittlungen und weitere Schritte

Die 66-jährige Frau blieb bei dem Vorfall körperlich unverletzt. Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken übernahm die ersten Ermittlungen. Das Fachkommissariat für Eigentumsdelikte der Nürnberger Kriminalpolizei führt nun die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts des Raubes und der Körperverletzung. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth wird der Tatverdächtige im Laufe des Tages dem Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt.

Erstellt durch: Gloria Güßbacher / bl