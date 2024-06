48-Jährige aus Günzburg vermisst – Wo ist Manuela H.?

Am Abend des 29.05.2024 wurde bei der Polizei eine 48-Jährige aus Günzburg vermisst gemeldet. Es ist derzeit nicht auszuschließen, dass sie sich in einer psychischen Ausnahmesituation befindet. Die 48-Jährige wurde zuletzt am 29.05.2024 gegen 13:30 Uhr in der Innenstadt von Günzburg gesehen.

Die bisher durchgeführten, umfangreichen Suchmaßnahmen der Polizei Günzburg führten nicht zum Auffinden der Person.

Neben der Überprüfung möglicher Anlaufadressen und Hinwendungsorte durch die Polizei Günzburg, waren ein Personensuchhund (Mantrailer) der Polizei und ein Hubschrauber im Einsatz. Möglicherweise ist die Vermisste mit der Bahn unterwegs.

Beschreibung der vermissten Manuela Häufele:

ca. 160 cm groß

schlanke Statur

kurzes rotes Haar

vermutlich einem bodenlangen, braunen Kleid, einem Basecap und einer gelben Jacke bekleidet

die Vermisste geht an Krücken

die Vermisste trug einen Rucksack bei sich

Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten werden an die Polizeiinspektion Günzburg unter der 08221 919-0 oder jede andere Polizeidienststelle erbeten.