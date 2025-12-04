48-Jähriger am Flughafen München festgenommen: Haftbefehl wegen Unterstützung einer terroristischen Organisation und Hausfriedensbruch

Ein 48-jähriger Deutscher hat sich am 3. Dezember freiwillig bei der Bundespolizei am Flughafen München gestellt. Er suchte die Wache auf und erklärte, dass ein Haftbefehl gegen ihn vorliegt.

Haftbefehl wegen Unterstützung terroristischer Organisationen

Bei der Überprüfung seiner Angaben stellte sich heraus, dass er tatsächlich von der Staatsanwaltschaft Stuttgart gesucht wurde. Gegenstand des Haftbefehls waren die Verwendung von Kennzeichen verfassungsfeindlicher Organisationen und die Unterstützung einer terroristischen Organisation. Da er die verhängte Geldstrafe der Justiz in Stuttgart nicht bezahlen konnte, wurde eine Ersatzfreiheitsstrafe von 47 Tagen angeordnet.

Weitere Vorwürfe wegen Hausfriedensbruchs

Zusätzlich wird der 48-Jährige auch von der Staatsanwaltschaft Landshut wegen Hausfriedensbruchs gesucht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann in die Justizvollzugsanstalt Erding überführt.