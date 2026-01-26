type here...
49 Glätteunfälle in Oberpfalz: Zwei Schwerverletzte auf A93 bei Velburg
Polizeipräsidium Oberpfalz
1 Min.Lesezeit

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

In der Oberpfalz kam es zwischen dem gestrigen Abend und dem heutigen Morgen zu zahlreichen Glatteisunfällen. Die Polizei registrierte insgesamt 49 Verkehrsunfälle im Zeitraum vom 25. Januar, 21:00 Uhr bis zum 26. Januar, 08:45 Uhr. Die Mehrheit dieser Unfälle führte zu Sachschäden.

Verletzte und Fahrzeugpannen

Nach aktuellem Stand wurden bei den Vorfällen eine Person leicht und zwei Personen schwer verletzt. Sieben Fahrzeuge blieben aufgrund der Witterungsbedingungen liegen.

Schwerer Unfall auf der A93

Auf der A93 bei Velburg ereignete sich ein größerer Unfall. Gegen 6 Uhr kollidierten in Fahrtrichtung Nürnberg ein LKW und ein PKW. Bei diesem Zusammenstoß wurden beide Personen im Auto schwer verletzt. Ein Ausleiten des Verkehrs vor der Unfallstelle war witterungsbedingt nicht möglich, daher wird der Verkehr auf der linken Spur an der Unfallstelle vorbeigeführt.

Präventionsmaßnahmen und Polizeitipps

In der Nacht wurden Unfälle vermehrt ab 05:30 Uhr registriert, mit einem Schwerpunkt von 26 Unfällen. Die Oberpfälzer Polizei achtete besonders auf die schnelle Absicherung der Unfallstellen und rechtzeitige Verkehrsmeldungen, um Folgeunfälle zu vermeiden. Trotz schwieriger Wetterverhältnisse ist die Polizei mit hoher Aufmerksamkeit im Einsatz, um die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer zu gewährleisten.

Tipps der Polizei:

1. Licht und Sicht
Prüfen Sie regelmäßig die Funktionalität der Scheinwerfer und Rücklichter Ihres Fahrzeugs. Gute Beleuchtung ist in der dunklen Jahreszeit unabdingbar. Achten Sie auf die richtige Scheinwerfereinstellung, fahren Sie bei schlechtem Wetter auch tagsüber mit Abblendlicht und halten Sie ausreichend Abstand ein.

2. Runter vom Gas – längerer Bremsweg
Glatte Straßen erhöhen den Bremsweg. Passen Sie Ihre Fahrweise den Straßen- und Wetterbedingungen an. Planen Sie mehr Zeit für Fahrten ein, um sicher und stressfrei anzukommen.

