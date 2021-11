5 Liebesromane zum Verschenken an Weihnachten

Es wird kühler, die Weihnachtsmärkte beginnen, jeden Tag wird ein Türchen vom Adventskalender geöffnet und bald ist das Fest der Liebe: Weihnachten. Und was wäre Weihnachten ohne eine nette Kleinigkeit für all Deine Lieblingsmenschen?

Ein zeitloses und allseits beliebtes Geschenk sind Bücher. Denn eine Auszeit aus dem Alltag tut einfach jedem gut. Für alle, die gerne in eine rosa-rote Fantasiewelt abtauchen, gibt es hier die passenden Ideen für ein Weihnachtsgeschenk. Dein Einkauf der Weihnachtsgeschenke wird dieses Jahr besonders günstig mit Thalia Gutschein von BravoGutschein.

1. Wie ein einziger Tag von Nicholas Sparks

Dieser Autor ist in jedem Bücherregal vorhanden, denn er berührt mit seinen Liebesgeschichten. Die Geschichte über die Jugendliebe von Allie und Noah, die nicht nur in den Herzen der Protagonisten stets weiterlebt, weckt Hoffnung.

Denn diese Liebe trotzt allem und schafft es einen Funken Hoffnung auf die große Liebe in dem Herzen eines jeden zu wecken. Diese Geschichte weckt jede Menge Emotionen, Tränen, Freude und Herzklopfen sind bei dieser Lektüre ein treuer Begleiter und sind ein wunderbarer Ausgleich zu einem emotionslosen Arbeitstag.

2. Die Frau des Zeitreisenden von Audrey Niffenegger

Science-Fiction trifft in dieser Geschichte auf Liebe. Denn der Protagonist besitzt die Fähigkeit durch die Zeit zu reisen. Diese Gabe stellt nicht nur sein eigenes Leben auf den Kopf, sondern auch das seiner Geliebten.

Dieses Buch wird jeder Roman-Fan gerade zu verschlingen, dank der Zeitreisen hat es zudem eine ganz besondere Reihenfolge, da der erwachsene Protagonist seine spätere Frau Claire dank der Zeitreisen schon als kleines Mädchen kennenlernt.

3. Naokos Lächeln: Nur eine Liebesgeschichte – Haruki Murakami

Dieses Buch entführt den Leser in die Zeit der Studentenproteste im fernen Osten, um genau zu sein nach Tokyo. Denn die Erinnerungen an diese Zeit des Studenten Toru, der über die Liebe und die Vergangenheit nachdenkt, stellen eine Geschichte dar, die schwere Schicksalschläge mit einer jungen Liebesgeschichte vereint, dank der er es schafft eine schwere Zeit zu überstehen.

4. Das Schicksal ist ein mieser Verräter von John Green

Das Schicksal ist ein mieser Verräter befasst sich mit einem besonders traurigen Thema: Krebs. Die an Schilddrüsenkrebs erkrankte Tess lernt Gus kennen, der zwar auch an Krebs erkrankt ist, aber vor allem geradezu vor Lebensfreude trotzt. Beim Lesen dieser rührenden Liebesgeschichte sind Tränen garantiert, weshalb Du am besten gleich Taschentücher mit dazu verschenkst.

5. Stolz und Vorurteil von Jane Austen

Dieses Werk der berühmten britischen Autorin sollte in keinem Bücherregal fehlen, denn es gehört definitiv zur bedeutendsten Literatur des neunzehnten Jahrhunderts. Die Autorin entführt Dich in die Welt des englischen Adels und dessen moralischen Vorstellungen.

Genau diesen Vorstellungen trotz das Liebespaar Fitzwilliam Darcy und Elizabeth Bennet. Die Darstellung der Gesellschaft mit einer ordentlichen Portion an zeitgenössischer Kritik und die verzwickte Entwicklung der Liebesgeschichte, macht diesen Roman zu etwas ganz Besonderem.

Wenn Du Dich schon jetzt für einen der fünf Romane entschieden hast und somit alle Roman-Fans in Deinem Umfeld bestens versorgt sind, Dir allerdings noch einige Geschenke fehlen, dann lies unbedingt hier weiter.

Wissenschaftler haben herausgefunden, worauf Du bei der Geschenkewahl achten solltest, damit Dein Geschenk auch dieses Jahr zum absoluten Knaller wird.

Besonders wichtig bei der Geschenkauswahl ist es, dass Menschen, möglichst lange etwas von dem Geschenk haben, deshalb sind auch Erlebnisgeschenke so beliebt, da die Erinnerungen ewig verweilen.

Zudem solltest Du darauf achten, falls gezielt Wünsche geäußert werden. Denn vor allem bei engen Freunden oder Mitgliedern der Familie kann es schnell zu Enttäuschungen führen, wenn Du diese missachtest. Auch personalisierte Gegenstände mit Gravur werden besonders geschätzt, da eine persönliche Note stets für Zuneigung steht. Unser Tipp ist: halte Dein Notizbuch steht bereit und setze auf personalisierte Geschenke, die Deinen Lieben möglichst lange Freude bereiten.