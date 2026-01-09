50 Einsätze in Unterfranken: Schneefall sorgt für Unfälle und gesperrte Autobahnen

Der vorhergesagte Schneefall in der Nacht von Donnerstag auf Freitag führte in Unterfranken zu zahlreichen Einsätzen der Polizei und Rettungskräfte. Auf schneebedeckten Straßen kam es zu Verkehrsbehinderungen und glättebedingten Unfällen.

Rund 50 Einsätze – Schwerpunkt im Bereich Main-Rhön

Wegen der winterlichen Straßenbedingungen musste die unterfränkische Polizei zwischen 21:00 Uhr und den Morgenstunden zu etwa 50 Einsätzen ausrücken. Hauptsächlich handelte es sich um liegengebliebene Fahrzeuge auf Autobahnen und Unfälle, bei denen Fahrzeuge von der Straße abkamen. Zwei Unfälle führten zu leichten Verletzungen, die meisten blieben bei Sachschäden.

Die Einsatzschwerpunkte lagen besonders im Bereich Main-Rhön und vereinzelt im Spessart.

Querstehender Lkw blockiert A70

Gegen Mitternacht geriet ein Lkw auf der A70 bei Gochsheim ins Schleudern, touchierte die Mittelleitplanke und kam quer auf der Fahrbahn zum Stehen, was beide Fahrstreifen in Richtung Würzburg blockierte. Der 59-jährige Fahrer wurde leicht verletzt und ins Krankenhaus gebracht.

Die Mittelleitplanke wurde auf 20 Metern auf die Gegenfahrbahn gedrückt, sodass auch der linke Fahrstreifen Richtung Schweinfurt gesperrt werden musste. Erst um 05:30 Uhr konnten die Sperrungen aufgehoben werden. Der Sachschaden beträgt etwa 85.000 Euro.

Mehrere Lkw auf A7 stecken geblieben

Auf der A7 bei Oberthulba meldete die Polizei gegen 03:00 Uhr rund 20 festgefahrene Lkw, die wegen des starken Schneefalls nicht weiterkamen. Diese mussten teilweise mit Hilfe des THW geborgen werden. Die Autobahnmeisterei räumte die Schneedecke, die etwa 25 cm hoch war, und die Fahrbahn wurde anschließend freigegeben.

Gegen Mitternacht kam ein Pkw auf der Staatsstraße 2308 auf Höhe Waldaschaffer Forst von der Fahrbahn ab. Ursache waren Sommerreifen bei schneebedeckter Fahrbahn. Der Fahrer blieb unverletzt, muss jedoch mit einer Ordnungswidrigkeiten-Anzeige rechnen.

Die wichtigsten Tipps der unterfränkischen Polizei lauten:

Geschwindigkeit anpassen: Fahren Sie stets den Straßenverhältnissen angepasst.

Abstand halten: Ein größerer Abstand ist nötig, da Bremswege länger sind.

Vorsichtig lenken: Abrupte Lenkbewegungen können bei Glätte gefährlich sein.

Hauptstraßen nutzen: Diese sind oft früher geräumt oder gestreut.

Vorsichtig bremsen: Besondere Vorsicht vor Kreuzungen, auf Brücken und in Waldstücken.

