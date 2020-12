500.000 Corona-Impfungen in Großbritannien – Tempo nimmt zu

Während die EU am Montag den ersten Corona-Impfstoff zugelassen hat, wird in Großbritannien schon seit knapp zwei Wochen gespritzt, und das nun auch mit zunehmendem Tempo. „Über 500.000 Dosen“ des Biontech/Pfizer-Impfstoffs seien bislang insgesamt verabreicht worden, teilte die Downing Street am Montag nach 13 Tagen Impfungen auf der Insel mit. Binnen der letzten fünf Tagen stieg die Zahl damit um über 72.000 Impfungen pro Tag, in der ersten Woche hatten nur rund 17.000 Menschen täglich ihren Pieks bekommen.

London Eye an der Themse, über dts Nachrichtenagentur

Die nunmehr durchgeführte halbe Million Impfungen bleibt trotz der kräftigen Steigerung hinter mancher Erwartung zurück. 800.000 Impfdosen sollten Großbritannien schon zum Start der Kampagne bereitstehen, hatten Regierungsvertreter der BBC gesagt, und auch Pfizer hatte entsprechende Hoffnung gemacht. Insgesamt hat Großbritannien bei Biontech und Pfizer 40 Millionen Impfdosen bestellt, jeder Impfling soll zwei Einheiten bekommen.