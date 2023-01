Am Montag, den 23.01.2023 wurde bei der Integrierten Leitstelle Allgäu ein vermutlicher Kaminbrand in einem freistehenden Einfamilienhaus in Kronburg mitgeteilt. Der Hauseigentümer bemerkte zunächst eine starke Rauchentwicklung an der Zimmerdecke unmittelbar am dort verlaufenden Kamin. Daraufhin tätigte dieser unverzüglich einen Notruf.

Durch den Erstangriffstrupp der Feuerwehr Kronburg, welche mit Atemschutz an den Kamin herantraten, konnte die genaue Brandstelle in kurzer Zeit lokalisiert werden. Die Brandstelle befand sich in der Zimmerdecke zwischen dem 1. und 2. Stock und konnte dementsprechend schnell abgelöscht werden. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr, konnte eine weitere Ausbreitung des Brandes verhindert werden. Die Brandursache ist bislang unbekannt. Bei dem Brand kamen keine Personen zu Schaden.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach einer ersten Einschätzung auf ca. 500.000 Euro. Bei dem Brand waren insgesamt 73 Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren Buxach, Illerbeuren, Kardorf, Kronburg, Lautrach und Memmingen, des Rettungsdienstes sowie der Polizei im Einsatz. Die ersten Ermittlungen vor Ort wurden durch die Polizeiinspektion Memmingen sowie den Kriminaldauerdienst Memmingen geführt. Die weitere Sachbearbeitung zur Klärung der konkreten Brandursache wird durch das Fachkommissariat der Kriminalpolizei Memmingen übernommen.

