500 Räder | Stadtwerke Augsburg bauen Leihfahrrad-Angebot deutlich aus

Einen gewaltigen Schritt für Augsburg auf dem Weg zur Fahrradstadt machen die Stadtwerke Augsburg (swa). Zusammen mit dem Betreiber Nextbike und dem Werbepartner Durstexpress erneuern und vergrößern sie ihre swa Fahrradflotte: von 200 auf 500 Fahrräder und von 41 auf 100 Standorte.

Nextbike liefert 500 Räder der neuesten Generation. Der alte Fuhrpark wird derzeit komplett ausgetauscht. Die neuen Fahrräder haben ein elektronisches Rahmenschloss, das sich bei der Ausleihe durch die App automatisch öffnet. Wird das Schloss am Zielort geschlossen, wird auch die Ausleihe automatisch beendet. Zudem werden die Standorte der Räder mittels GPS in Echtzeit in der App angezeigt.

Auch die bestehenden Stationen werden mehr als verdoppelt. „Damit verdichten wir unser Leihrad-Angebot, so dass in der Stadt überall in der Nähe ein Rad genutzt werden kann“, freut sich swa Geschäftsführer Dr. Walter Casazza. In den kommenden Wochen werden die bestehenden 41 Standorte um rund 60 ergänzt, so dass es für das Bike-Sharing der Stadtwerke insgesamt rund 100 Stationen geben wird, an denen die Räder in den Farben des Werbepartners „Durstexpress“ ausgeliehen und wieder abgegeben werden können.

Großer Schub für die „Fahrradstadt“

„Für die Fahrradstadt gibt das einen großen Schub“, sagt Umweltreferent Reiner Erben. Je nach Zielort oder Wetterlage, könne mit dem dichten Radangebot bequem und unproblematisch von Bus oder Straßenbahn auf das Fahrrad gewechselt werden. „Das ist moderne, flexible Mobilität in einer Großstadt“, so Erben.

Das geliehene Fahrrad muss nicht zwingend dort zurückgegeben werden muss, wo es ausgeliehen wurde, sondern nur an einer der zahlreichen, über das Stadtgebiet verteilten Stationen, die auch in der App angezeigt werden. „Damit sind die Ausleihe und Rückgabe flexibel und im Stadtbild doch geordnet“, so Casazza. Wildes Abstellen wird so vermieden.

Da auf einen Nextbike-Zugang bis zu vier Fahrräder ausgeliehen werden können, steht auch spontanen Touren in einer kleinen Gruppe nichts im Wege.

Möglich wurde die Flottenerweiterung auf insgesamt 500 Fahrräder durch die Zusammenarbeit mit dem Werbepartner Durstexpress, der in Augsburg nicht nur Durst löschen, sondern somit auch nachhaltige Mobilität unterstützen wird.

Augsburger Räder werden in anderer Stadt weiter verwendet

Die Registrierung bei der Nextbike-App funktioniert wie bisher. Außerdem können Verkehrsabo-Kunden sowie Carsharing-Kunden der swa weiterhin 30 Minuten kostenlos mehrmals täglich ein Fahrrad ausleihen. Die bisherigen 200 Räder, die in Augsburg ausgetauscht werden, werden in einer anderen Stadt verwendet.

„swa Rad als Leihradsystem ist genauso wie swa Carsharing eine Ergänzung des Mobilitätsangebotes mit Bussen und Straßenbahnen der Stadtwerke Augsburg und ein wichtiger Beitrag zur Mobilitätswende: weg vom eigenen Auto, hin zu Fahrrad, ÖPNV und flexibler Carsharing-Nutzung“, so Geschäftsführer Dr. Walter Casazza.