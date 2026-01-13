51-jähriger Mann in Roding wegen Falschgeldbesitz festgenommen

Roding, Lkr. Cham. Bei einer Verkehrskontrolle in Roding haben Polizeibeamte am 09. Januar 2026 Falschgeld bei einem 51-jährigen Mann sichergestellt. Die Kriminalpolizei Regensburg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Polizeikontrolle deckt Falschgeld auf

Gegen 12:45 Uhr wurde ein 51-jähriger bulgarischer Mann in der Schwandorfer Straße angehalten. Die Beamten der Grenzpolizeigruppe Furth im Wald kontrollierten den Mann, der mit seinem Pkw unterwegs war, und durchsuchten seine Umhängetasche. Dabei fanden sie zwei größere Bündel mit 20-Euro-Scheinen im Gesamtwert von 3.400 Euro. Zusätzlich entdeckten sie in seiner Geldbörse einen höheren Bargeldbetrag, wobei ein 200-Euro-Schein und acht 100-Euro-Scheine als Falschgeld identifiziert wurden.

Ermittlungen der Kriminalpolizei

Der 51-Jährige wurde vorläufig festgenommen und an das in Furth im Wald ansässige Kommissariat der Kriminalpolizei Regensburg übergeben. Nach den durchgeführten kriminalpolizeilichen Maßnahmen wurde gegen den tatverdächtigen Bulgaren ein Untersuchungshaftbefehl wegen Geldfälschung erlassen. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt überstellt.