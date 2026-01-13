Newsletter
Dienstag, Januar 13, 2026
9.6 C
London
type here...
Subscribe
51-jähriger Mann in Roding wegen Falschgeldbesitz festgenommen
Polizeipräsidium Oberpfalz
Weniger als 1 Min.Lesezeit

51-jähriger Mann in Roding wegen Falschgeldbesitz festgenommen

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Roding, Lkr. Cham. Bei einer Verkehrskontrolle in Roding haben Polizeibeamte am 09. Januar 2026 Falschgeld bei einem 51-jährigen Mann sichergestellt. Die Kriminalpolizei Regensburg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Polizeikontrolle deckt Falschgeld auf

Gegen 12:45 Uhr wurde ein 51-jähriger bulgarischer Mann in der Schwandorfer Straße angehalten. Die Beamten der Grenzpolizeigruppe Furth im Wald kontrollierten den Mann, der mit seinem Pkw unterwegs war, und durchsuchten seine Umhängetasche. Dabei fanden sie zwei größere Bündel mit 20-Euro-Scheinen im Gesamtwert von 3.400 Euro. Zusätzlich entdeckten sie in seiner Geldbörse einen höheren Bargeldbetrag, wobei ein 200-Euro-Schein und acht 100-Euro-Scheine als Falschgeld identifiziert wurden.

Ermittlungen der Kriminalpolizei

Der 51-Jährige wurde vorläufig festgenommen und an das in Furth im Wald ansässige Kommissariat der Kriminalpolizei Regensburg übergeben. Nach den durchgeführten kriminalpolizeilichen Maßnahmen wurde gegen den tatverdächtigen Bulgaren ein Untersuchungshaftbefehl wegen Geldfälschung erlassen. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt überstellt.

Anzeige
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Polizeipräsidium Oberbayern Süd

Jugendlicher stirbt in Kiefersfelden nach Stromunfall beim Entfernen von Schnee von Stromleitung

0
Am Freitag, den 9. Januar 2026, ereignete sich in...
Vermischtes

Gefährlicher Eisregen führt zu Unfällen – Lage bleibt weiter kritisch

0
Eis- und Schneeglätte haben am Montagmorgen vor allem im...
Polizeipräsidium Mittelfranken

Schwerer Unfall auf A6 bei Nürnberg: Eine Person tot, zwei Autos brennen

0
Am Montagnachmittag, den 12. Januar 2026, kam es auf...
Polizei & Co

Schüsse lösen Großeinsatz der Polizei in Augsburg-Oberhausen aus

0
Augsburg-Oberhausen – Nach dem Polizeigroßeinsatz im Bereich der Sallingerstraße...
Polizeipräsidium Oberfranken

Massenkarambolage auf B173 bei Lichtenfels: 18 Fahrzeuge beteiligt, 13 Verletzte

0
Am Montagabend kam es auf der B173 zwischen den...

Neueste Artikel