51-jähriger Vermisster in Kempten wohlbehalten aufgefunden: Zeugenhinweis entscheidend

Die Suche nach einem vermissten 51-jährigen Mann in Kempten konnte erfolgreich abgeschlossen werden. Dank eines entscheidenden Hinweises aus der Bevölkerung wurde der Litauer wohlbehalten aufgefunden.

Zeuge gibt entscheidenden Hinweis

Der 51-Jährige befand sich am 16.10.2025 auf einem Ausflug in Kempten, als sein Handy-Akku leer wurde. Ohne Orts- und Sprachkenntnisse verirrte er sich im Stadtgebiet. Ein aufmerksamer Zeuge half der Polizei, den Suchbereich einzugrenzen, was letztlich zur erfolgreichen Auffindung des Mannes führte.

Dank und Bitte der Polizei

Erfreulicherweise konnte der Mann unversehrt seinen Angehörigen übergeben werden. Das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West bittet im Nachgang darum, alle persönlichen Daten sowie das Bild des Vermissten umgehend aus der Öffentlichkeit zu entfernen, um dessen Persönlichkeitsrechte zu wahren. Ein Dank geht an die Medien und die Öffentlichkeit für die Unterstützung bei der Fahndung.