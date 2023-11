5:2 | FCA gewinnt Testspiel gegen Regensburg

Der FCA konnte während der Länderspielpause einen erfolgreichen Testspiel-Sieg verbuchen. Am Donnerstag gewann die Mannschaft von Trainer Jess Thorup mit 5:2 (3:2) gegen den Drittligisten SSV Jahn Regensburg.

Da sechs Nationalspieler nicht im Team waren, hatten mehrere U23-Spieler die Möglichkeit, sich zu beweisen. Dion Beljo (3), Sven Michel und Daniel Hausmann trafen für die Schwaben. Für die Augsburger war es besonders erfreulich, dass Masaya Okugawa nach einer Verletzungspause aufgrund eines Schlüsselbeinbruchs sein Startelf-Debüt gab. Leider musste er jedoch nach 20 Minuten verletzt ausgewechselt werden. Am Samstag, den 25. November, steht der FCA wieder in der Bundesliga vor einer Herausforderung. Am 12. Spieltag treffen die Augsburger auswärts auf Union Berlin.