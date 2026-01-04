Newsletter
Sonntag, Januar 4, 2026
54-Jähriger in Nürnberg beim Versuch, mit Filmgeld zu zahlen, ertappt und festgenommen
Polizeipräsidium Mittelfranken
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

NÜRNBERG. Am Freitagabend (02.01.2026) versuchte ein 54-jähriger Slowake in einem Nürnberger Geschäft mit falschen Banknoten zu bezahlen und wurde dabei entdeckt.

Verdächtiger wollte mit Filmgeld bezahlen

Der Vorfall ereignete sich gegen 19:15 Uhr in einem Kaufhaus in der Königstraße. Der Mann legte dem Kassierer vermeintlich vier 50-Euro-Scheine vor, um seine Waren zu begleichen. Bei der Überprüfung stellte der Mitarbeiter fest, dass nur die beiden äußeren Scheine echt waren, während die beiden mittleren als Filmgeld mit der Aufschrift ‚Copy‘ gekennzeichnet waren.

Polizei leitet Strafverfahren ein

Der Betrugsversuch wurde schnell aufgedeckt, woraufhin der Mitarbeiter die Polizei alarmierte. Gegen den 54-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts des versuchten Inverkehrbringens von Falschgeld eingeleitet.

Erstellt durch: Marc Siegl

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

