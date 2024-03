54-Jähriger kommt bei Abbiegeunfall in Untermeitingen ums Leben

Am 08.03.2024, gegen 18.50 Uhr, befuhr ein 23-jähriger Pkw-Fahrer die Lagerlechfelder Straße in Untermeitingen in Richtung Schwabmünchen. An der Einmündung zur Siemensstraße wollte er nach links abbiegen. Dabei übersah er offensichtlich den in entgegengesetzter Richtung fahrenden 54-jährigen Fahrer eines Leichtkraftrades.

Dieser konnte den Zusammenstoß nicht mehr verhindern und prallte gegen die linke Seite des Pkw. Der Fahrer wurde über den Pkw geschleudert und erlitt dabei schwerste Verletzungen. Trotz sofortiger medizinischer Hilfe verstarb der Kradfahrer im Krankenhaus. Durch die Staatsanwaltschaft Augsburg wurde ein unfallanalytisches Gutachten angeordnet. Am Pkw und Leichtkraftrad entstand ein Gesamtschaden von 10000 EUR.

Für die Zeit der Unfallaufnahme wurde die Unfallstelle wurde durch die Feuerwehr Untermeitingen abgesichert und ausgeleuchtet.

Unfallzeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Schwabmünchen unter der Nummer 08232/9606-0 zu melden.

