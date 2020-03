Augsburg | Studenten können länger mit der Campuscard fahren

Noch bis Mai fahren Studenten mit der Campuscard durch die Stadt.

Auch die Universität Augsburg und die Hochschule reagieren auf die aktuelle Situation und haben den Start des Sommersemesters vorerst verschoben. Studierende können dennoch weiterhin mit dem Studierendenausweis die öffentlichen Verkehrsmittel der Stadtwerke Augsburg (swa) nutzen, zunächst bis zum 18. Mai.

Validierung aus dem Wintersemerster weiterhin gültig

Um das Ansteckungsrisiko an Uni und Hochschule auf ein Minimum zu reduzieren, sind Hörsaalgebäude und Bibliotheken bis auf Weiteres geschlossen. Da die Validierung der Campuscard deshalb nicht möglich ist, können Studierende auch mit einer Campuscard in Bus und Tram mitfahren, die für das vergangene Wintersemester validiert wurde. Die Campuscard gilt als Fahrschein innerhalb der Tarifzonen 10 und 20, die Linien des Nachtbusses sind davon ausgeschlossen. Im Semesterbeitrag, den die Studierenden an die Hochschulen entrichten, ist der Beitrag für den ÖPNV in Augsburg inbegriffen.