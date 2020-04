Stadt Augsburg ruft zum Maskennähen auf

Gemeinsam mit der Stadt Augsburg ruft das Freiwilligen-Zentrum Augsburg dazu auf, für den Eigengebrauch Mund- und Nasenmasken zu nähen. „Wer für sich selbst und andere Menschen Mund- und Nasenschutz-Masken näht, trägt mit dazu bei, dass die medizinischen Masken in Krankenhäusern, Arztpraxen und anderen medizinischen Einrichtungen zur Verfügung stehen, wo sie dringend gebraucht werden“, sagt Oberbürgermeister Dr. Kurt Gribl.

Das Tragen eines selbstgenähten Mund- und Nasenschutzes kann mit dazu beitragen, die Tröpfchen-Verbreitung zu reduzieren. Auch das Bewusstsein, Abstand zu halten und einen

achtsamen Umgang miteinander zu pflegen, wird geschärft. Allerdings ersetzt diese Form von Masken nicht den medizinischen Mund-Nase-Schutz. Der selbst hergestellte Schutz

ist ausschließlich für den eigenen, privaten Gebrauch gedacht.

Eine Nähanleitung der Stadt Essen sowie Hinweise zur richtigen Verwendung und Pflege von selbst hergestellten Masken stellt die Stadt Augsburg unter www.augsburg.de/maskennaehen zur Verfügung.

Bedarf beim Freiwilligen-Zentrum melden

Da viele Bürgerinnen und Bürger bereits für ihre Mitmenschen Masken genäht haben oder nähen möchten, können diese Behelfsmasken ab jetzt beim Freiwilligen-Zentrum Augsburg am Jakobsstift kontaktlos an deren Fenster abgegeben oder per Post zugesandt werden. Soziale Einrichtungen und Organisationen, die einen hohen Bedarf an Masken haben,

können diesen dem Freiwilligen-Zentrum melden. Ehrenamtliche verteilen die Masken dann nach Dringlichkeit.

Material-Spenden zur Masken-Herstellung

Wer entsprechende Stoffe aus vorzugsweise kochfester Baumwolle zur Herstellung von Masken spenden möchte, kann diese ebenfalls im Freiwilligen-Zentrum abgeben.

Die Adresse lautet:

Freiwilligen-Zentrum Augsburg, Mittlerer Lech 5, 86150 Augsburg,

Tel.: 0821 4504220, E-Mail: info@freiwilligenzentrum-augsburg.de

www.freiwilligen-zentrum-augsburg.de

Öffnungszeiten: Mo – Do 9:00 bis 17:00 Uhr; Fr 9:00 bis 14:00 Uhr