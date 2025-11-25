Newsletter
56-jähriger Ansbacher nach Beerdigungseinbrüchen festgenommen
Polizeipräsidium Mittelfranken
1 Min.Lesezeit

56-jähriger Ansbacher nach Beerdigungseinbrüchen festgenommen

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

ANBACH. (1110) Ein dramatischer Einbruch beschäftigte kürzlich die Polizei im Landkreis Ansbach. Am 06.08.2025 nutzte ein Unbekannter die Abwesenheit von Bewohnern, die eine Beerdigung besuchten, um in zwei Wohnhäuser einzubrechen. Die Ansbacher Kriminalpolizei konnte nun einen 56-jährigen Mann als Hauptverdächtigen identifizieren und festnehmen.

Einbruchserie während Beerdigungen erschüttert Ansbach

Im ersten Fall drang der Einbrecher im Zeitraum von 10:15 Uhr bis 12:15 Uhr durch ein Erdgeschossfenster in ein Mehrfamilienhaus in Heilsbronn, Jahnstraße, ein. Dort durchwühlte er mehrere Räume und stahl Gegenstände und Bargeld in einer noch unbekannten Höhe.

Zweiter Einbruch im Landkreis

Der zweite Einbruch fand zwischen 13:15 Uhr und 17:45 Uhr in einem Einfamilienhaus in der Straße „Hirschbronn“, Sachsen b. Ansbach, statt. Der Täter verschaffte sich auch hier über ein Fenster Zugang und entwendete Schmuck und Bargeld. Besonders perfide war, dass die Bewohner in beiden Fällen eine nahegelegene Beerdigung besuchten. Der Täter stahl Beileidskarten samt Inhalt, die im Haus aufbewahrt wurden. Die Beisetzungen waren zuvor in einer örtlichen Zeitung angekündigt worden, und die Telefonnummern der Bewohner waren im Telefonbuch verzeichnet.

Kinderkrankheiten Täter durch DNA-Nachweis identifiziert

Die Kriminalpolizei führte an beiden Tatorten eine intensive Spurensicherung durch. Ein DNA-Treffer führte schließlich zu dem 56-jährigen Verdächtigen aus Ansbach, der bereits zuvor durch sogenannte „Beerdigungseinbrüche“ bekannt war.

Die Staatsanwaltschaft erließ daraufhin einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des Verdächtigen in Ansbach und einen Haftbefehl. Der Mann befindet sich nun in Untersuchungshaft. Die Ermittler prüfen derzeit, ob der Verdächtige auch für weitere überörtliche Einbrüche verantwortlich sein könnte.

Erstellt durch: Janine Mendel

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

