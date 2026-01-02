56-jähriger Mitarbeiter tot in Klärbecken bei Mitterfels aufgefunden, Kripo ermittelt

Am Mittwoch, den 31. Dezember 2025, wurde in der Kläranlage Mitterfels im Landkreis Straubing-Bogen eine leblose Person entdeckt. Trotz der schnellen Bergung durch die Feuerwehr konnte der Notarzt nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Einsatz am Neujahrsmorgen

Gegen 9 Uhr meldete eine Angestellte des Klärwerks der Polizeieinsatzzentrale, dass sie im Klärbecken eine leblos wirkende Person gesichtet habe. Bei der geborgenen Person handelt es sich um einen 56-jährigen deutschen Mitarbeiter des Klärwerks.

Kriminalpolizei übernimmt Ermittlungen

Die Ermittlungen wurden von der Kriminalpolizeiinspektion Straubing aufgenommen, dabei wird auch die Berufsgenossenschaft mit einbezogen. Aktuell gibt es keine Hinweise auf Fremd- oder Gewalteinwirkung.