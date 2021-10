Über eine Dating-App lernte eine 57-Jährige aus dem nördlichen Gemeindebereich Dießen (Kreis Landsberg am Lech) Anfang September einen Mann kennen. Er gab sich ihr gegenüber als Bauingenieur aus und erklärte, dass er sich beruflich in der Türkei aufhalten würde.

Da die beiden bereits seit mehreren Wochen regen Kontakt über eine Nachrichten-App pflegten, vertraute sie dem Mann, als er sie im Oktober um einen Gefallen bat. Der angebliche Bauingenieur hätte keinen Zugriff mehr auf sein Konto, weswegen die Dießenerin ihm mit mehreren Überweisungen aus seiner misslichen Lage helfen sollte. Auf dieses Bitten hin überwies die 57-jährige Frau mit einem Bezahldienst einen niedrigen fünfstelligen Geldbetrag. Schließlich wurde die Geschädigte jedoch misstrauisch und erstattete Anzeige bei der Polizei.

Die hier angewandte Betrugsmasche ist der Polizei als Romance Scamming bekannt. Dabei suchen sich die Scammer ihre Opfer in Online-Partnerbörsen oder sozialen Netzwerken. Sie flirten und umgarnen ihre Opfer, bis diese sich in ihr virtuelles Gegenüber verlieben. Irgendwann kommt die Frage nach Geld. So soll das Opfer beispielsweise für eine dringende Operation oder eine andere angebliche Notlage Geld überweisen. Viele tun dies auch, da sie zu diesem Zeitpunkt schon von ihrer Internet-Bekanntschaft emotional abhängig sind.

Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck rät zur Vorsicht bei Internetbekanntschaften, insbesondere wenn Geldforderungen gestellt werden und bittet folgende Tipps zu beachten: