57-Jähriger stirbt nach Skiunfall am Fellhorn: Polizei sucht Zeugen und Videomaterial

Am Sonntag, den 17. Dezember 2025, ereignete sich gegen 13:30 Uhr ein tragischer Skiunfall nahe der Mittelstation der Fellhornbahn in Oberstdorf.

57-Jähriger erliegt Verletzungen

Ein 57-jähriger Mann stürzte während der Abfahrt schwer und wurde von der Skiwacht sowie einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum gebracht. In der Nacht von Samstag auf Sonntag erlag er seinen schweren Verletzungen.

Zeugen und Videos dringend gesucht

Die Alpine Einsatzgruppe der Polizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Besonders Videos des Sturzes und Augenzeugen werden gesucht, die den Sturz des Mannes beobachtet haben. Eine unbekannte Person, die dem Verstorbenen half und ihn zur Mittelstation brachte, wird ebenfalls gesucht. Laut ersten Ermittlungen und Ortsbegehung konnte ein Fremdverschulden ausgeschlossen werden.

Kontaktaufnahme erbeten

Die Polizei ruft alle, die Hinweise geben können, auf, sich umgehend mit der Polizeistation Oberstdorf in Verbindung zu setzen. Ihre Informationen könnten entscheidend zur Klärung des Vorfalls beitragen. Hinweise werden telefonisch unter 08322 960-0 entgegengenommen.