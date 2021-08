57 Prozent der Augsburger Bevölkerung ist Corona-geimpft

Bis zum Sonntag, 15. August, 21 Uhr, wurden in Augsburg 326.981 Impfungen gegen das Coronavirus durchgeführt (Erst- und Zweitimpfungen) – davon 21.920 durch mobile Teams und 171.436 im Augsburger Impfzentrum.

128.541 Impfungen wurden in Hausarztpraxen durchgeführt und 5.084 in Krankenhäusern. Insgesamt wurden bislang 170.140 Personen (57 Prozent der Bevölkerung) in Augsburg geimpft. Davon sind 156.841 (53 Prozent) vollständig geimpft. Weitere 13.299 Personen (5 Prozent) haben derzeit die Erstimpfung erhalten.

Bei der letzten Meldung der Impfzahlen am Donnerstag, 12. August, wurde wie die Stadt Augsburg mitteilte fälschlicherweise angegeben, dass 6.025 Impfungen in Krankenhäusern durchgeführt worden sind. Tatsächlich wurden nur 5.084 Dosen verimpft.