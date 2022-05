58-Jähriger in Augsburg vermisst – Wo ist Olaf F.?

Seit Freitag (06.05.2022) wird der 58-jährige Olaf FISCHER vermisst. Herr Fischer hatte sich aufgrund einer medizinischen Behandlung im Universitätsklinikum Augsburg befunden und dieses dann unbemerkt verlassen. Herr Fischer leidet unter starker Demenz.

Mögliche Aufenthaltsorte wurden bereits überprüft. Weitergehende Suchmaßnahmen der Polizei blieben bisher ohne Erfolg.

Beschreibung:

175 cm groß, ca. 75 kg schwer, kurze, glatte Haare (Haarkranz), bekleidet mit graublauem Pullover, graue Jeans (abgetragene Kleidung)

Herr Fischer ist derzeit in einem Seniorenzentrum in Augsburg / Stadtteil Lechhausen wohnhaft. Gegenüber dem Klinikpersonal gab er an, dass er nach München reisen wolle. In der Kleidung müssten Name und Anschrift des Herrn Fischer eingenäht sein.

Die Polizei bittet bei der Suche um Mithilfe der Bevölkerung.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Augsburg 6 unter 0821/323-2610.

