Polizeipräsidium Schwaben Süd/West
1 Min.Lesezeit

58-Jähriger verursacht Fluchtunfälle auf A7 und B17: Festnahme nach Polizeifahrzeug-Kollision bei Steingaden

Ein 58-jähriger Mann lieferte sich am Montagmorgen eine Verfolgungsjagd mit der Polizei auf der A7 in Richtung Füssen. Der Vorfall begann gegen 08:40 Uhr, als ein Verkehrsteilnehmer einen gefährdend fahrenden Pkw meldete, der mehrere Fahrzeuge schnitt und beinahe einen Unfall verursachte.

Gefährliche Flucht durch Füssen und Schongau

Nachdem die Polizei das Fahrzeug auf der Autobahn nicht finden konnte, wurde es ca. 20 Minuten später in Füssen von einer Streife gesichtet. Der Fahrer missachtete die Anhaltesignale der Beamten und flüchtete mit hoher Geschwindigkeit durch die Stadt, wobei er mehrfach bei Rot über Ampeln fuhr. Die Verfolgung setzte sich auf der B17 in Richtung Schongau fort, wo der Fahrer bereits mit einer Schutzplanke zusammenstieß.

Zusammenstöße und Polizeifahrzeug gerammt

Im Bereich Steingaden überholte der 58-Jährige einen anderen Pkw und es kam zu einem weiteren Zusammenstoß an den Außenspiegeln. Zwischen den Steingadener Ortsteilen Lauterbach und Ilgen prallte das Fahrzeug des Flüchtigen schließlich gegen ein abgestelltes Polizeifahrzeug. Der Pkw schleuderte in eine angrenzende Wiese und kam dort schwer beschädigt zum Stehen. Der Fahrer versuchte zu Fuß zu fliehen, wurde jedoch schnell von der Polizei überwältigt.

Mehrere Verletzte und erheblicher Sachschaden

Der 58-jährige Fahrer verletzte sich bei dem Zusammenstoß leicht und wurde zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Zwei Polizeibeamte wurden durch umherfliegende Teile leicht verletzt, einer benötigte eine ärztliche Untersuchung. Der entstandene Gesamtschaden wird auf etwa 75.000 Euro geschätzt, da sowohl das Fluchtfahrzeug als auch der Streifenwagen Totalschäden erlitten. Weitere Fahrzeuge sowie eine Schutzplanke wurden ebenfalls beschädigt. Die B17 musste für etwa zwei Stunden voll gesperrt werden, um die Unfallaufnahme und Reinigungsarbeiten durchzuführen. Der Grund für die Flucht des 58-Jährigen ist derzeit noch Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.

Zeugen und gefährdete Verkehrsteilnehmer werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizeiinspektion Kempten zu melden.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

