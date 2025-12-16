59-Jähriger aus Immenstadt vermisst: Polizei bittet um Hinweise

IMMENSTADT. Seit dem 29. November 2025 wird ein 59-jähriger Mann aus Immenstadt vermisst. Sein Verschwinden wurde von Bekannten gemeldet, da sie keinen Kontakt mehr zu ihm herstellen konnten. Der Mann ist als Einzelgänger bekannt und könnte möglicherweise zu Fuß unterwegs sein.

Polizei sucht nach Hinweisen

Trotz intensiver Suchmaßnahmen konnte der Vermisste bisher nicht gefunden werden. Die Behörden bitten den Vermissten dringend, sich zu melden.

Bevölkerung zur Mithilfe aufgerufen

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Unterstützung bei der Suche nach dem Vermissten. Zeugen, die Informationen über seinen Aufenthaltsort haben, werden gebeten, sich umgehend bei der Kriminalpolizeiinspektion Kempten unter der Telefonnummer 0831 9909-1713 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.