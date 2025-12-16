Newsletter
Dienstag, Dezember 16, 2025
11.4 C
London
type here...
Subscribe
59-Jähriger aus Immenstadt vermisst: Polizei bittet um Hinweise
Polizeipräsidium Schwaben Süd/West
Weniger als 1 Min.Lesezeit

59-Jähriger aus Immenstadt vermisst: Polizei bittet um Hinweise

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

IMMENSTADT. Seit dem 29. November 2025 wird ein 59-jähriger Mann aus Immenstadt vermisst. Sein Verschwinden wurde von Bekannten gemeldet, da sie keinen Kontakt mehr zu ihm herstellen konnten. Der Mann ist als Einzelgänger bekannt und könnte möglicherweise zu Fuß unterwegs sein.

Polizei sucht nach Hinweisen

Trotz intensiver Suchmaßnahmen konnte der Vermisste bisher nicht gefunden werden. Die Behörden bitten den Vermissten dringend, sich zu melden.

Bevölkerung zur Mithilfe aufgerufen

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Unterstützung bei der Suche nach dem Vermissten. Zeugen, die Informationen über seinen Aufenthaltsort haben, werden gebeten, sich umgehend bei der Kriminalpolizeiinspektion Kempten unter der Telefonnummer 0831 9909-1713 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Augsburg Stadt

Brandtstiftung im Hotelturm Augsburg? Polizei ermittelt Tatverdächtigen

0
Antonsviertel – Am Mittwochabend (03.12.2025) ist es zu einem...
Vermischtes

Opferzahl nach Anschlag in Sydney steigt weiter

0
Bei dem Terroranschlag während einer Chanukka-Feier in Bondi Beach in Sydney sind nach neuesten Angaben 16 Menschen getötet worden, darunter einer der beiden Schützen.
Polizei & Co

Polizeibericht Augsburg und Region vom 15.12.2025

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute
Bundespolizei München

Bundespolizei Waidhaus verweigert mehreren Personen Einreise nach Deutschland wegen fehlender Dokumente und Einreiseverboten

0
Die Beamten der Bundespolizeiinspektion Waidhaus haben am vergangenen Wochenende...
Augsburg Stadt

Polizeibericht Augsburg und Region vom 14.12.2025

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute

Neueste Artikel