6-Punkte-Wochenende für die Augsburger Panther – AEV schlägt auch die Schwenninger Wild Wings

Nach einem starken Heimauftritt schlugen die Augsburger Panther das Überraschungsteam aus Schwennningen verdient mit 5:2. Für den AEV war es nach dem Freitagssieg in Iserlohn das erste 6-Punkte-Wochenende der Saison.

Nach dem Auswärtssieg vom Freitag in Iserlohn wollten die Augsburger Panther am Sonntag auch das Heimpublikum mit einem Sieg belohnen. Zu Beginn sah es allerdings danach nicht aus. Mit einem Doppelschlag ging Schwenningen durch Tylor Spink und Platzer früh doppelt in Führung. Sollte es eine klare Angelegenheit für das bisherige Überraschungsteam der Saison werden? Mitnichten! Mitchell konnte einen Abpraller zum Anschluss verwerten (13.) und noch vor der Pause konnte der AEV ausgleichen. Collins luchste Wild Wings-Schlussmann hinter dem Tor die Scheibe ab, Urgestein Trevelyan schob zum Ausgleich ein (17.). Das 2:2 war der Auftakt in die beste Augsburger Phase, den auch nach dem ersten Seitenwechsel zeigten die Panther Biss. Eine Kombination der beiden gebürtigen Augsburger Oblinger und Elias brachte die Rot-grün-weißen erstmals in Führung (24.). Weil Puempel zehn Minuten später nachlegen konnte, herrschte zur zweiten Pause beste Stimmung auf den Rängen.

Weil die Mannschaft von Trainer Christof Kreutzer es in den letzten zwanzig Minuten clever verteidigte sollte Schwenningen an diesem Nachmittag nicht mehr herankommen. Die endgültige Entscheidung besorgte Puempel gut eineinhalb Minuten vor dem Ende mit einem Empty-Net-Goal. Die Augsburger Panther sichern sich absolut verdient das erste 6-Punkte-Wochenende der neuen Saison. Am kommenden Freitag soll im Derby gegen Ingolstadt an gleicher Stelle nachgelegt werden, die Fans hätten sicher nichts dagegen.