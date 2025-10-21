61-Jähriger aus Kelheim Opfer von Love-Scamming – Tschechische Frau in Haft

Ein 61-jähriger Mann aus dem Landkreis Kelheim ist Mitte Oktober Opfer eines Betrugs geworden und hat daraufhin bei der Polizeiinspektion Kelheim Anzeige erstattet.

Die perfide Masche der Betrüger

Im Juli 2025 erhielt der Mann zunächst eine Kurznachricht von einer ihm unbekannten Frau. Es folgten anfängliche Chats und persönliche Treffen in der Oberpfalz. Die Unbekannte bat den 61-Jährigen nach einiger Zeit um finanzielle Unterstützung, unter anderem für eine angebliche Operation und zur Begleichung von Schulden. Wie die kriminalpolizeilichen Ermittlungen ergaben, übergab der Mann insgesamt über 150.000 Euro an die Frau.

Festnahme und Haftbefehl

Die Ermittler der Kriminalpolizeiinspektion Landshut griffen schließlich am 16. Oktober 2025 ein, als bekannt wurde, dass im Raum Abensberg eine erneute Bargeldübergabe stattfinden sollte. Dabei wurden eine 50-jährige Tschechin aus dem Kreis Domazlice und ihr 18-jähriger Sohn vorläufig festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Regensburg wurde inzwischen Haftbefehl gegen die 50-Jährige wegen des dringenden Verdachts des Betrugs erlassen. Sie wurde am 17. Oktober 2025 nach Vorführung beim Amtsgericht Regensburg in eine bayerische Justizvollzugsanstalt eingewiesen. Der 18-Jährige wurde nach Durchführung der kriminalpolizeilichen Maßnahmen aus dem Gewahrsam entlassen.

So schützen Sie sich vor Love Scamming

Love Scamming ist eine Betrugsform, bei der Täter über soziale Netzwerke falsche Identitäten annehmen, um emotionale Bindungen aufzubauen und anschließend um Geld zu bitten. Um sich davor zu schützen, sollten Sie bei Kontaktaufnahmen durch Unbekannte im Internet und über Messenger-Dienste grundsätzlich misstrauisch sein. Achten Sie auf Ungereimtheiten und Widersprüche und lassen Sie sich nicht durch fadenscheinige Ausreden täuschen. Seien Sie zurückhaltend mit persönlichen Daten wie Anschrift, Geburtsdatum oder beruflichen Angaben.

Veröffentlicht: 21.10.2025, 07.55 Uhr