63,5 Prozent der Augsburger vollständig geimpft – Neue Verordnung in Kraft

Die Zahl der vollständig gegen Corona in Augsburg geimpften steigt weiter nur langsam. Seit gestern gilt die Infektionsschutzmaßnahmenverordnung.

Bisher haben 195.945 Personen in Augsburg mindestens eine Impfung erhalten. 189.146 Personen sind mindestens zweimal geimpft. 2721 Personen haben eine Auffrischungsimpfung erhalten. Insgesamt wurden in Augsburg 387.812 Impfdosen verabreicht (Erst-, Zweit- und Auffrischungsimpfungen), davon wurden 226.647 Impfungen mobil oder im Impfzentrum durchgeführt, 146.029 in Arztpraxen sowie 15.136 in Krankenhäusern.

65,8 Prozent sind mindestens einmal geimpft, 63,5 Prozent zweimal, 0,9 Prozent dreimal. Bezogen auf die Personengruppe, der eine Impfung empfohlen wird – also allen Personen, die mindestens 12 Jahre alt sind – haben 73,4 Prozent in Augsburg mindestens eine Impfung erhalten.

Änderung der Infektionsschutzmaßnahmenverordnung

Ab dem Dienstag, 19. Oktober, müssen in allen Bereichen von 3G / 3G plus / 2G auch Betreibende, Beschäftigte und Ehrenamtliche mit Kundenkontakt die dort jeweils geltenden Impf-, Genesenen- oder Testvoraussetzungen erfüllen. Einen entsprechenden Testnachweis müssen sie an mindestens zwei verschiedenen Tagen pro Woche vorlegen